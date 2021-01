KENOVA, W.Va. (AP) – Griffith & Feil Drug est en affaires depuis 1892, une pharmacie familiale dans une petite ville. Ce n’est pas leur première pandémie.

Plus d’un siècle après avoir aidé les Virginiens occidentaux à lutter contre la grippe espagnole en 1918, la pharmacie de Kenova, une communauté d’environ 3000 personnes, aide l’État à diriger le pays dans la distribution du vaccin COVID-19.

La Virginie-Occidentale est apparue comme un succès improbable dans le déploiement de vaccins par ailleurs chaotique dans le pays, en grande partie à cause de la décision de l’État de rejeter un partenariat fédéral avec CVS ​​et Walgreens et de faire appel à des pharmacies maman-et-pop pour vacciner les résidents contre le virus qui a tué plus. 395 000 Américains.

Plus de coups de feu sont passés dans les bras des gens par habitant en Virginie-Occidentale que dans tout autre État, avec au moins 7,5% de la population ayant reçu le premier des deux coups, selon les données fédérales.

La Virginie-Occidentale a été la première du pays à avoir fini d’offrir les premières doses à tous les centres de soins de longue durée avant la fin du mois de décembre, et l’État prévoit de donner des secondes doses dans ces établissements d’ici la fin du mois de janvier.

«Garçon, avons-nous remarqué cela. Je pense que le modèle de la Virginie-Occidentale est vraiment celui que nous aimerions que beaucoup plus d’États adoptent », a déclaré John Beckner, pharmacien qui travaille à la National Community Pharmacists Association, basée à Alexandria, en Virginie, qui défend les pharmacies à travers le pays.

C’est au début du processus, mais cela n’a pas empêché le gouverneur républicain Jim Justice de proclamer que l’effort de vaccination va à l’encontre des idées préconçues sur l’État de l’alpiniste.

« Petite vieille Virginie occidentale, qui a été considérée pendant des centaines d’années, vous savez, comme un endroit où nous étions peut-être arriérés ou sombres ou lugubres », a déclaré Justice la semaine dernière.

Plutôt que de compter sur les chaînes nationales, 250 pharmaciens locaux ont créé des cliniques dans les communautés rurales. Le fait que les résidents qui se méfient du vaccin semblent leur faire confiance fait une différence.

«Comme mon oncle me l’a toujours dit, ces gens ne sont pas vos clients, ce sont vos amis et vos voisins», a déclaré Ric Griffith, le pharmacien optimiste de Griffith & Feil à Kenova, une ville juste à l’ouest de Huntington près de la frontière de l’État du Kentucky .

L’histoire continue

Conteur bavard et ancien maire de Kenova, il se souvient de générations de clients fréquentant la boutique, qui n’a presque pas changé depuis les années 1950, avec une fontaine à soda et un juke-box à l’avant et des prescriptions à l’arrière.

Griffith, 71 ans, a commencé à reprendre la pharmacie de son père au début des années 1990 et a été élu à la Chambre des délégués en tant que démocrate l’année dernière. Sa fille, Heidi Griffith Romero, 45 ans, a rejoint l’entreprise familiale et administre également des injections.

Tenant une clinique de vaccination au lycée de la ville, il se souvient que son oncle lui avait dit qu’il avait perdu quatre camarades de classe à cause de la pandémie de grippe de 1918, qui avait tué plus de 50 millions de personnes dans le monde.

«Et c’était une tragédie dans laquelle je pensais que je ne serais jamais impliqué», a-t-il déclaré, prenant une pause dans l’administration de vaccins aux enseignants âgés de 50 ans et plus.

Lorsque Mark Hayes, un conseiller d’orientation du collège de Kenova, s’est approché pour recevoir sa première dose, il a repéré Griffith, qui détient le statut de célébrité locale pour avoir organisé une fête annuelle extravagante de sculpture de citrouilles d’Halloween qui attire des milliers de personnes.

«Je l’ai reconnu tout de suite», a déclaré Hayes. «Le roi de la citrouille? Me donnez-vous la chance? »

Kevin Roberts, un chauffeur d’autobus scolaire de 59 ans à Kenova, a déclaré que «cela fait une différence» pour un pharmacien qu’il connaît pour administrer les injections. «J’espère que beaucoup de ces sceptiques changeront d’avis», a-t-il déclaré.

Les responsables attribuent également un crédit à un centre de commandement de 50 personnes au siège de la Garde nationale de l’État dans la capitale de Charleston. À l’intérieur d’une salle caverneuse, les dirigeants de l’opération de vaccination et les responsables de la santé de l’État sont assis entre des diviseurs en plexiglas pour superviser les expéditions des précieuses doses vers cinq centres. De là, les livraisons sont acheminées vers les pharmacies et les services de santé locaux.

CVS a jusqu’à présent refusé de travailler avec les représentants de l’État pour vacciner les gens dans ses magasins, mais Walgreens y participe et s’est joint à l’organisation de cliniques dans certaines maisons de retraite, ont déclaré des responsables.

Le partenariat fédéral impliquant les deux sociétés aurait permis aux responsables de Washington de dicter les conditions de vaccination des maisons de retraite, a déclaré Marty Wright, chef de la West Virginia Health Care Association, qui représente les entreprises de soins de santé.

«Si l’État avait activé le plan fédéral, l’État n’aurait eu aucun contrôle sur la situation», a déclaré Wright.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar a salué les efforts de la Virginie occidentale pour vacciner les personnes âgées.

«Élargir l’admissibilité à tous les vulnérables est le moyen le plus rapide de protéger les vulnérables», a déclaré Azar mardi lors d’une réunion de l’opération Warp Speed. Il a également souligné le Connecticut comme un point positif dans le déploiement du vaccin.

Compte tenu du succès de la Virginie-Occidentale jusqu’à présent, les dirigeants recherchent maintenant plus de doses afin de pouvoir ouvrir les vaccinations pour plus de groupes. Le magasin Griffith & Feil a dû refuser des photos pour les clients de l’extérieur de l’État qui ont entendu parler du succès de la Virginie-Occidentale.

Le gouverneur a récemment abaissé l’âge d’admissibilité des membres du grand public à 70 ans.

Les efforts n’ont pas été sans erreurs. Le département de la santé du comté de Boone n’a pas été autorisé à distribuer le vaccin le mois dernier après avoir donné par erreur à 44 personnes un traitement par anticorps au lieu de vaccins.

L’État a commencé à vacciner les employés des écoles âgés de 50 ans ou plus il y a moins de deux semaines. Le gouverneur souhaite que l’apprentissage en personne reprenne dans autant d’écoles que possible d’ici mardi, bien avant que les enseignants n’aient reçu leurs deuxièmes doses de vaccin.

Dimanche, plus de 130 100 premières doses ont été administrées et 23 066 personnes ont reçu les deux vaccins dans l’État avec une population d’environ 1,78 million de personnes. Près de 55 800 des premières doses sont allées à des résidents âgés de 65 ans et plus.

Mitchel Rothholz, qui dirige la politique d’immunisation à l’American Pharmacists Association, a déclaré que d’autres gouverneurs seraient sages de faire appel aux pharmacies locales.

«Surtout à un moment où vous avez des réticences à la vaccination et des inquiétudes quant à la confiance en la matière, avoir accès à un fournisseur de soins de santé comme un pharmacien communautaire offre un niveau de confort aux patients et aux communautés», a ajouté Rothholz.

___

John Raby, rédacteur associé à la presse, a contribué à ce rapport.