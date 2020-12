Little Mix a juré de continuer sans Jesy Nelson et a déjà commencé à planifier son septième album, prétend-on.

Jesy a annoncé qu’elle quittait Little Mix pour de bon lundi, car elle a admis qu’elle avait eu des problèmes de santé mentale pendant son séjour dans le groupe de filles et qu’elle avait besoin de passer du temps avec ses proches.

Le groupe a publié une déclaration affirmant qu’il soutenait sa décision et avait promis de ne pas se séparer de si tôt.

Et maintenant, il est rapporté que les membres restants, Perrie Edwards, Jade Thirlwall et Leigh-Anne Pinnock, parlent déjà de l’avenir de Little Mix sans Jesy et ont même enregistré une chanson sans elle.







Ils veulent apparemment suivre les traces de Take That, qui a toujours connu un énorme succès après le départ de Robbie Williams.

Mais ils travailleront également sur leurs propres projets solo en même temps, affirme-t-on.

Une source a déclaré au Sun: « La spéculation est monnaie courante que le départ de Jesy signifiera la fin de Little Mix mais s’ils allaient se séparer, ils l’auraient dit cette semaine. »









L’initié a ajouté: « Il y a un nouveau single avec les trois d’entre eux prêts à partir au début de l’année prochaine, ainsi que d’autres titres, et il pourrait même y avoir un septième album avant la fin de 2021. »

Ils ont poursuivi: « 2021 marque une décennie de Little Mix et les filles sont impatientes de partir encore dix ans. »

The Mirror a contacté le représentant de Little Mix pour un commentaire.

Cela vient après que Jesy a publié sa déclaration annonçant sa sortie, qui a suivi sa rupture du groupe.







Elle a écrit: « Après mûre réflexion et le cœur lourd, j’annonce que je quitte Little Mix. »

Little Mix a ensuite publié une déclaration en faveur de Jesy, disant: « C’est une période incroyablement triste pour nous tous, mais nous soutenons pleinement Jesy.

« Nous l’aimons beaucoup et convenons qu’il est si important qu’elle fasse ce qui est juste pour sa santé mentale et son bien-être. »