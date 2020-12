Les filles Little Mix ont posé pour leur tout premier cliché de Noël sans leur coéquipier Jesy Nelson.

C’est la première photo que le trio a téléchargée depuis que Jesy a quitté le groupe il y a plus d’une semaine pour « se concentrer sur sa santé mentale ».

Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall et Perrie Edwards se sont réunis pour une séance photo festive après que leur quatrième membre du groupe ait pris la décision de partir.

Le cliché a été publié sur leur page Instagram Little Mix.

Ils ont écrit: « Joyeux Noël et bonnes fêtes Mixers Nous espérons que vous passerez la journée la plus magique xx »

Jesy était introuvable car elle avait probablement été prise juste après sa séparation du groupe.







(Image: littlemix / Instagram)



Cependant, les fans ont remarqué le trou vide sans Jesy et ont laissé des commentaires sur son absence.

L’un d’eux a écrit: « Mon cœur s’est un peu brisé mais je soutiendrai toujours et toujours mes filles. »

« Jesy 🙁 » un autre partagé.

Un troisième a commenté: « Miss you Jesy. »







(Image: Internet inconnu)



Après que Jesy ait quitté le groupe, il est apparu qu’elle avait affirmé avoir déjà reçu des injections d’analgésiques 50 fois afin de pouvoir monter sur scène avec Little Mix.

La star a déclaré qu’elle se sentait comme un « robot » et qu’elle ne devait jamais prendre de temps pour se reposer ou se remettre d’une maladie.

Jesy a fait ces allégations dans deux autobiographies du groupe.

Les commentaires n’ont pas été rapportés lors de la sortie des livres en 2012 et 2016, mais ont été portés à l’attention après que Jesy a quitté le groupe pour des raisons de santé.







(Image: enregistrement quotidien)



Elle a dit que les coups avaient eu lieu avant un gigantesque concert télévisé dans l’émission America’s Got Talent du gourou de la musique Simon Cowell en 2015.

Elle a écrit: «Ce jour-là, mon épaule est partie et je ne pouvais pas bouger. À la fin, j’ai eu quelque chose comme 50 injections et mon dos était couvert de bleus.

«Avant le spectacle, quand je me coiffais et me maquillais, les gens me donnaient du café pour me réveiller.

«J’étais tellement hors de moi que je ne me souviens de rien de la performance, juste que sur scène je n’ai pas pu retrouver mon équilibre. C’était horrible, la pire chose que j’ai eu à faire.

«Dans un travail normal, vous pouvez prendre un jour de congé et personne ne vous essaie, alors que dans ce travail, si vous manquez une représentation, tout le monde écrit des articles, commente les médias sociaux et jette des abus.»









La pop star a annoncé qu’elle quittait le groupe plus tôt ce mois-ci, avec une déclaration qui disait: «Je trouve la pression constante d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes très difficile.

«Je dois passer du temps avec les gens que j’aime, faire des choses qui me rendent heureux.

«Je suis prêt à me lancer dans un nouveau chapitre de ma vie – je ne sais pas à quoi cela va ressembler maintenant, mais j’espère que vous serez toujours là pour me soutenir.

«Je tiens avant tout à remercier Jade, Perrie et Leigh-Anne d’avoir créé certains des souvenirs les plus incroyables que je n’oublierai jamais.

