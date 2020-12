Le joueur de 29 ans a déclaré dans un message partagé sur Instagram Stories jeudi: « Je veux juste dire merci beaucoup à tout le monde [sic] de vous qui m’avez montré tant d’amour et de soutien ces derniers jours. »

« Je l’apprécie tellement », a-t-elle ajouté. « Je vous aime tous. »

Nelson était membre du groupe britannique depuis leur formation en 2011.

Mais dans un message posté sur Twitter lundi, le groupe – désormais composé de Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall et Perrie Edwards – a confirmé qu’après « 9 années extraordinaires », Nelson avait décidé de partir.

« C’est une période incroyablement triste pour nous tous, mais nous soutenons pleinement Jesy », a déclaré le groupe dans le communiqué.

« Nous l’aimons beaucoup et convenons qu’il est si important qu’elle fasse ce qui est juste pour sa santé mentale et son bien-être. Nous apprécions toujours beaucoup notre voyage Little Mix et nous ne sommes pas prêts à ce qu’il soit plus de. »

Lundi, Nelson, qui a été largement célébrée pour s’être ouverte sur ses problèmes de santé mentale, a partagé une publication sur Instagram expliquant sa décision de quitter Little Mix.

Elle a dit que ses fans lui avaient fait «sentir comme la fille la plus chanceuse du monde» et que les neuf dernières années passées avec le groupe avaient été «la période la plus incroyable de ma vie».

Elle a dit qu’elle partait «le cœur lourd».

« La vérité est que le fait d’être récemment dans le groupe a vraiment eu un impact sur ma santé mentale. Je trouve la pression constante d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes très difficile », a-t-elle écrit dans le post.

« Je dois passer du temps avec les gens que j’aime, faire des choses qui me rendent heureux », a ajouté Nelson.

«Je suis prêt à me lancer dans un nouveau chapitre de ma vie – je ne sais pas à quoi cela va ressembler en ce moment, mais j’espère que vous serez là pour me soutenir.