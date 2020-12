Le chanteur Jesy Nelson a quitté Little Mix, a annoncé le groupe.

Annonçant son départ sur Twitter, le groupe a déclaré: «Après 9 années incroyables ensemble, Jesy a pris la décision de quitter Little Mix.

« C’est une période incroyablement triste pour nous tous, mais nous soutenons pleinement Jesy. »

La déclaration a été signée par les autres membres du groupe Jade, Perrie et Leigh-Anne, et a poursuivi: «Nous l’aimons beaucoup et convenons qu’il est si important qu’elle fasse ce qui est juste pour sa santé mentale et son bien-être.

«Nous apprécions toujours beaucoup notre voyage Little Mix et nous ne sommes pas tous les trois prêts à ce que ce soit fini.

« Nous savons que Jesy quitter le groupe va être une nouvelle vraiment bouleversante pour nos fans. Nous vous aimons tellement les gars et sommes très reconnaissants de votre fidélité et de votre soutien continu à nous tous. »