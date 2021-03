Little Mix jaillit d’une nouvelle fraternité en trio pendant que Jesy Nelson enregistre de la nouvelle musique

Little Mix a parlé de leur « nouvelle aube » en trio des mois après la sortie de Jesy Nelson du groupe.

Les chanteuses Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock et Jade Thirlwall ont réfléchi sur leur parcours en tant que groupe et sur ce qui les attend dans une nouvelle interview avec GLAMOUR.

La conférence intervient après le départ du quatrième membre, Jesy Nelson, du groupe de filles en décembre 2020 en raison de problèmes de santé mentale.

Dans la nouvelle discussion avec les trois membres restants du groupe, les chanteurs ont réfléchi à la façon dont la pandémie de Covid-19 et le changement de line-up les ont forcés à passer plus de temps séparés les uns des autres et à réfléchir à leurs objectifs – ce qui pourrait être mieux pour à long terme.

Jade a expliqué: « Je ne dis pas que nous sommes codépendants, mais nous dépendons fortement les uns des autres, donc il a été sain de prendre du recul et de penser: ‘Qu’est-ce que je veux?' »







(Image: Aitken Jolly / GLAMOUR)



Elle a poursuivi: «Alors que nous nous réunissons et travaillons ensemble cette année, nous aurons une relation encore meilleure et plus saine avec cette perspective.

« Cette fois, ça m’a appris que je suis toujours en train de découvrir qui je suis, aussi … C’est beau que nous soyons toujours un groupe, mais nous voulons nous aider à faire notre propre truc aussi. »

Jade a ajouté: « C’est comme une nouvelle aube de Little Mix. »

Ces pensées de croissance et d’être là l’un pour l’autre ont été soutenues par Perrie.







(Image: Dave Benett / Getty Images)



Perrie a ajouté: « C’est tout à fait OK. Nous n’allons pas le savoir, individuellement.

« Nous nous sommes toujours entretenus, c’est toujours Little Mix – c’est nous. »

Les pensées de ses camarades de groupe ont été reflétées par Leigh-Anne qui les a toutes décrites comme des «sœurs».

Elle a dit: «Ce n’a jamais été une option de ne pas être ensemble et nous avons toujours su que nous étions sœurs».

Les mots des dames viennent au fur et à mesure qu’elles s’habituent à la vie sans leur bien-aimé Jesy, qui trace un nouveau chemin.







(Image: Instagram)



Dans une déclaration après le départ de Jesy en décembre, les filles ont déclaré dans un communiqué: «C’est une période incroyablement triste pour nous tous, mais nous soutenons pleinement Jesy.

« Nous l’aimons beaucoup et convenons qu’il est si important qu’elle fasse ce qui est bon pour sa santé mentale et son bien-être. »

Pendant ce temps, Jesy elle-même a semblé le mois dernier confirmer qu’elle commencerait sa nouvelle carrière solo en se dirigeant vers le studio d’enregistrement.

GLAMOUR Women of the Year Awards 2021: The Gamechangers est disponible sur glamourmagazine.co.uk le jeudi 11 mars à 19h.

