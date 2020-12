Little Mix a déclaré que leur tournée 2021 se poursuivait après que Jesy Nelson a annoncé qu’elle quitterait le groupe.

Le joueur de 29 ans a partagé un message sincère hier soir pour partager la nouvelle, qui a envoyé des ondes de choc dans le monde du showbiz.

Jesy a dit qu’elle avait décidé de prendre du recul avec « le cœur lourd » après neuf ans de travail avec les camarades du groupe Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards et Jade Thirlwall.

Elle a ajouté que « faire partie du groupe a eu un impact négatif sur ma santé mentale », avant de remercier les fans et ses camarades du groupe pour neuf ans « incroyables ».

Les trois autres ont depuis apporté leur soutien à Jesy dans un message émotionnel.









Ils ont déclaré qu’ils « soutenaient pleinement » la décision de Jesy – tout en confirmant que leurs dates de tournée prévues pour 2021 se poursuivraient.

Les filles ont été obligées d’en annuler une plus tôt cette année alors que le premier verrouillage se profilait.

Mais ils ont marqué des machines à sous jusqu’en mai à travers le Royaume-Uni et ont ajouté deux dates à Dublin début avril.

« Nous avons hâte de vous voir en tournée », ont écrit les filles.







(Image: BBC)







(Image: Getty Images pour MTV)



Jesy a écrit hier soir: « A tous mes mixeurs,

«Les neuf dernières années à Little Mix ont été la période la plus incroyable de ma vie.

«Nous avons réalisé des choses que je n’aurais jamais cru possibles. De notre premier Brit Award à nos spectacles à guichets fermés à l’O2.

« Me faire des amis et des fans partout dans le monde, je ne peux pas vous remercier assez du fond de mon cœur pour me faire sentir comme la fille la plus chanceuse du monde.















(Image: Getty Images Europe)



« Vous avez toujours été là pour me soutenir et m’encourager et je ne l’oublierai jamais. »

Elle a ajouté: « La vérité est que le fait d’être récemment dans le groupe a vraiment eu un impact sur ma santé mentale. Je trouve la pression constante d’être dans un groupe de filles et de vivre à la hauteur de mes attentes très difficile.

«Il arrive un moment dans la vie où nous devons réinvestir dans la prise en charge de nous-mêmes plutôt que de nous concentrer sur le fait de rendre les autres heureux, et j’ai le sentiment que le moment est venu de commencer le processus.







(Image: WireImage)



«J’ai besoin de passer du temps avec les gens que j’aime, à faire des choses qui me rendent heureux. Je suis prêt à me lancer dans un nouveau chapitre de ma vie – je ne sais pas à quoi ça va ressembler maintenant, mais je j’espère que vous serez toujours là pour me soutenir. «

Elle a terminé en remerciant les fans et Leigh-Anne, Perrie et Jade.

* Samaritans (116 123) exploite un service 24 heures sur 24 disponible tous les jours de l’année. Si vous préférez écrire ce que vous ressentez, ou si vous craignez d’être entendu au téléphone, vous pouvez envoyer un e-mail aux Samaritains à jo@samaritans.org