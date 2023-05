Little Malti Marie à travers l’objectif de maman Priyanka Chopra

Un autre jour, un autre aperçu de la petite Malti Marie à travers l’objectif de maman Priyanka Chopra. Priyanka Chopra est une mère adorée et son fil Instagram en est la preuve. Malgré ses engagements professionnels, la Citadelle star n’oublie jamais de passer du bon temps avec son petit. Dimanche, l’actrice a partagé une adorable image montrant les petits pieds de sa fille Malti Marie et l’a sous-titrée : « Tout mon cœur et mon monde. » Le post est trop mignon pour être raté, jetez un œil.

La semaine dernière, Priyanka Chopra a partagé une photo de Malti Marie jouant avec une petite voiture. Dans l’image partagée, on nous donne un aperçu de la petite alors qu’elle tient une petite voiture jouet jaune dans ses petites mains. Partageant l’image, maman Priyanka a écrit : « J’adore les voitures. » La photo est trop adorable pour être ratée, jetez un œil au post ici :

Il y a quelques jours, Priyanka Chopra a béni nos flux avec une adorable image d’elle-même jouant avec Malti Marie. Sur la photo, maman Priyanka est confortablement assise dans la tanière de jeu de Malti Marie, vêtue d’une tenue décontractée grise. Partageant la photo, Priyanka a écrit: « Réunis… Qu’avons-nous ici MM (Malti Marie)? »

Priyanka Chopra, qui est l’ambassadrice de la marque de bijoux de luxe Bulgari, était auparavant à Venise pour le showcase de la ‘Mediterranea High Jewellery Collection’ de la marque. Avant cela, Priyanka Chopra s’était rendue à Delhi pour les fiançailles de sa cousine Parineeti Chopra avec le chef du PAA, Raghav Chadha.

Priyanka Chopra et Nick Jonas ont accueilli leur fille par maternité de substitution l’année dernière. Lors d’une interview avec Today.com, Priyanka a parlé de la période difficile où Malti a passé plus de 100 jours à l’USIN. Priyanka a décrit ces premiers jours comme «déchirants» et a déclaré que Nick Jonas lui avait donné de la force.