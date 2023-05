Little Fort Herefords combine la science et les liens familiaux pour une combinaison gagnante

Situé dans la pittoresque vallée de North Thompson, juste au nord de Kamloops, se trouve l’un des plus anciens ranchs Hereford de race pure de l’intérieur de la Colombie-Britannique.

Cette année, Little Fort Herefords fêtera ses 80 ans d’activité, fruit du travail acharné de plusieurs générations de la famille Jim, qui est toujours propriétaire du ranch aujourd’hui. Ils possèdent également des stations-service Jim’s Food Market et des dépanneurs en face du ranch à Little Fort ainsi que juste au nord à Clearwater, à proximité.

Comme tous les ranchs, c’est un endroit très fréquenté pendant la saison de vêlage, où nous avons trouvé Chris Jim.

À 30 ans, Chris a côtoyé le ranch familial toute sa vie. Il est retourné travailler à temps plein au ranch il y a environ sept ans et y élève maintenant sa propre jeune famille – ses fils Graham, 9 ans, et Deakon, 17 mois, avec sa partenaire Cassidy Kurtenacker, qui travaille également comme vétérinaire technicien / assistant à proximité de Barrière.

« J’aime le style de vie – manipuler les animaux et les regarder grandir », a déclaré Chris à propos de ce qui l’a ramené au travail à la maison. « Certains jours, vous vous demandez pourquoi vous voulez le faire, mais surtout pour moi, c’est le seul travail que j’ai vraiment apprécié. »

Chris fait tout le travail pratique avec le bétail de la propriété de Little Fort tandis que le père de Chris, Kam, jongle avec les tâches au ranch et dans les magasins où la mère de Chris, Pam, est également occupée à travailler.

Kam a également vécu à Little Fort toute sa vie et essaie de prendre sa retraite dans les cinq prochaines années.

« Pour un éleveur, prendre sa retraite signifie passer de 80 heures par semaine à 40 », a déclaré Chris en riant.

Juste au moment où HARVEST termine une visite de l’exploitation de 155 vaches / veaux ce printemps au ranch, qui est encerclé par la rivière North Thompson et le couloir très fréquenté de l’autoroute 5 à l’est et les montagnes à l’ouest, Kam monte dans sa camionnette Dodge camion avec deux de ses cinq chiens assis sur ses genoux et regardant par la fenêtre.

Homme calme comme son fils, Kam permet à contrecœur de prendre une photo rapide, puis continue son chemin, suggérant que nous parlions à son frère, Kym Jim.

Kym est spécialiste en médecine interne et néphrologue à Red Deer, en Alberta. Jusqu’à récemment, il a également été chef du département clinique de médecine interne dans la zone centrale des services de santé de l’Alberta au cours des 22 dernières années.

En tout, quatre frères sont propriétaires du ranch familial avec leurs partenaires ; Kam et Pam à Little Fort, Kym et Sarah à Red Deer, Kyn radiologue à Grande Prairie avec sa femme Melissa, et Kee, vétérinaire et exploitant de parcs d’engraissement, avec sa femme Camille à Calgary.

Kym gère la partie commerciale et scientifique du ranch, qui se spécialise dans l’élevage et la vente de taureaux Hereford de race pure pour les reproducteurs.

« L’élevage de bovins de race pure est un peu une dépendance », admet Kym, que HARVEST a rencontré en personne lors de la 86e exposition et vente annuelle de taureaux de Williams Lake.

Little Fort Herefords apporte ses précieux taureaux à l’exposition et à la vente légendaires de Williams Lake depuis 1995. Même avant cela, la famille a présenté des taureaux à l’exposition et à la vente provinciales de taureaux à Kamloops des années 1960 jusqu’à la fin de l’événement en 2003.

« C’est quelque chose que nous avons tous fait toute notre vie. C’est ancré en nous. Être à l’extérieur, élever du bétail… c’est difficile à expliquer », a déclaré Kym à propos du maintien de son lien profond avec l’élevage, malgré une carrière exigeante en tant que médecin. « Tu en es amoureux. »

« J’ai grandi en faisant les 4-H. Pour moi personnellement, il y a 40 ans cette année, j’ai amené mon premier taureau à une exposition-vente.

En 1979, son père, Gung Loy Jim, lui a donné une vache ; en 1981, cette vache a eu un veau ; et en 1983, Kym a montré ce veau comme un taureau.

Pour Kym, le travail au ranch lui offre une pause par rapport aux exigences de la médecine, bien qu’il se concentre toujours sur la science de tout cela.

Les Jims perfectionnent leurs compétences dans le domaine et améliorent leur troupeau depuis des générations.

Leurs grands-parents, Ng Shee Jim et Kam Kee Jim, ont immigré de Chine à Lillooet en 1909 pour travailler sur le chemin de fer et ouvrir un magasin général. En 1919, ils déménagent à Little Fort, où ils ouvrent un magasin et un hôtel et achètent une ferme laitière.

Le père de Kym et Kam, Loy, est né en 1920. L’élevage s’est développé au fil du temps et, en 1943, Loy et sa femme Marie ont acheté leur premier bétail Hereford de race pure, créant Little Fort Herefords où c’était la ferme laitière.

En 1971, les Jim et leurs fils étaient les premiers producteurs à apporter des taureaux à la vente de taureaux de Kamloops qui étaient le résultat de l’insémination artificielle (IA).

À l’époque, la pratique était controversée, mais elle est courante selon les normes d’aujourd’hui.

Les avantages de l’utilisation de l’IA et des greffes d’embryons comprennent l’abordabilité et l’accès à la génétique la plus récente. Par exemple, un éleveur ne pourrait probablement jamais se permettre d’acheter un taureau prisé (qui peut se vendre 500 000 $ aux États-Unis), mais il peut acheter des flacons de ce sperme pour une fraction du coût.

Les Little Fort Hereford utilisent la science pour aider à développer leur programme d’élevage avec un œil attentif pour améliorer l’efficacité alimentaire nette de leur bétail grâce à des tests formels et individuels des animaux.

Des bovins plus efficaces nécessitent moins de nourriture et ont une empreinte environnementale plus faible, explique Kym.

Les greffes d’embryons, quant à elles, leur permettent de prendre leurs meilleures vaches, de les accoupler aux meilleurs taureaux et d’obtenir plusieurs veaux en un an à partir de cet appariement.

Leurs efforts continus pour améliorer le troupeau ont porté leurs fruits au fil des ans avec l’accumulation de nombreux trophées et rubans, et un nom associé à des Hereford de race pure de qualité.

Lors de la 86e exposition et vente annuelle de taureaux de Williams Lake, un taureau de deux ans de Little Fort Hereford a été nommé grand champion de l’exposition. Ironiquement, ce taureau a été élevé en utilisant la méthode naturelle consistant à sortir les taureaux avec le troupeau au printemps 2020, en raison des incertitudes liées à la pandémie de COVID-19.

La vie est revenue à la normale au ranch maintenant, la prochaine génération apprenant les ficelles du métier.

Les deux enfants de Kam, son fils Chris à Little Fort et sa fille Jenny et son partenaire à Chilcotin, travaillent dans l’élevage.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de ses enfants poursuivant la tradition, Kam a répondu que c’était une entreprise difficile.

Mais c’est celui qui en a besoin pour l’avenir, si vous demandez à Kym.

« Il y a une préoccupation à long terme qu’il n’y ait pas assez de jeunes dans l’élevage pour prendre la relève de la prochaine génération », a déclaré Kym. « C’est le même défi auquel nous sommes confrontés dans toutes sortes d’emplois au Canada. Nous avons besoin de plus de monde.

L’avenir de Little Fort Herefords, cependant, semble brillant et prêt à continuer dans la petite communauté qu’ils aiment tous.

