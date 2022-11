Little Debbie, Bugles abandonnés au Canada

Je ne veux pas être une Debbie Downer, mais le Canada sera sans quelques collations emblématiques dans un avenir prévisible après que Little Debbie ait été forcée de retirer ses friandises des étagères des magasins à travers le pays.

Le fabricant de produits Little Debbie, McKee Foods Corp., a confirmé à CTV News que ses produits de base du dépanneur, comme les Swiss Rolls et les Honey Buns, ne seront plus distribués au Canada.

“Ce n’était pas notre décision”, a déclaré un porte-parole de McKee Foods dans un courriel mercredi. “Le distributeur unique au Canada a choisi de mettre fin à sa relation commerciale avec nos marques pour des raisons qui lui sont entièrement propres.”

De plus, le porte-parole a déclaré que la société ne “recherchait pas activement une nouvelle relation de distribution sur le marché canadien”.

Donc, si vous cherchez à mettre la main sur des brownies cosmiques ou des tartes à la crème à l’avoine, vous devrez faire un voyage au sud de la frontière ou magasiner en ligne.

La nouvelle de la disparition de Little Debbie survient juste après que le fabricant de collations General Mills a confirmé que les clairons avaient été abandonnés au Canada.

“Malheureusement, les clairons au Canada ne sont plus disponibles depuis plusieurs mois”, a déclaré la société. dit sur les réseaux sociaux. “Nous sommes toujours à l’écoute des fans, alors peut-être que cela reviendra dans le futur. En attendant, nous espérons que vous pourrez trouver un substitut savoureux ailleurs dans la famille General Mills.”

La collation de maïs en forme de cône était un incontournable de Noël pour ceux qui aiment faire des choses comme “Nuts and Bolts” et “Elf Shoes”.