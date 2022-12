Little Boy impressionne les passagers avec une chanson classique mélodieuse dans le train, la vidéo fait surface en ligne

De nos jours, les enfants ne ménagent aucun effort pour acquérir des compétences dans l’un ou l’autre des arts et montrer leurs talents avec le plus grand dévouement et la plus grande perfection. Un garçon a prouvé sa maîtrise dans le train alors qu’il impressionnait les passagers avec sa chanson classique et touchait leur cœur avec sa voix mélodieuse. La vidéo a fait surface en ligne et a été applaudie par les utilisateurs qui l’ont qualifiée de “belle” et de “charmante”.

L’utilisateur de Twitter, Sangitha Varier, a partagé la vidéo d’un petit passager vêtu d’une kurta verte traditionnelle, chantant une chanson classique. Il s’est assis sur la couchette supérieure latérale d’un train et a parfaitement chanté les paroles d’une chanson traditionnelle. Les passagers, revenant du Kashi Gmail Sangamam à Varanasi, se pressaient à ses côtés pour voir le jeune garçon interpréter la chanson avec tant de mélodie et de finesse. Le garçon, identifié comme Sooryanarayan de Chennai, a fait louer à chaque passager du train sa voix apaisante alors qu’ils enregistraient le moment musical sur le rail sur leur téléphone portable tout en chérissant son concert classique. Certains d’entre eux ont même répété les lignes après lui dans la dernière partie de la vidéo.

“Un concert classique depuis la couchette supérieure d’un train .. !! Sooryanarayanan de Chennai…! Regardez le Bhaav (Expressions)..! Sans voix », a lu la légende du clip qui a amassé plus de 119 000 vues.

Je ne connais pas la langue… Mais mais mais 2,20 secondes de vidéo remplissent de paix mon cœur et mon esprit… 🙏🏻— Tej (@ tej120374) 20 décembre 2022

Désolé de ne pas comprendre une langue aussi riche mais c’est divin d’écouter le chant de cet enfant extrêmement talentueux.— Deepak Bansal 🇮🇳 (@deepak_bansal11) 21 décembre 2022

Les internautes ont commencé à louer Sooryanarayan même lorsque certains d’entre eux ne pouvaient pas comprendre les paroles. “Je n’ai pas compris ce qu’il chantait mais c’était un sentiment divin .. magnifiquement chanté par ce petit garçon. Que Dieu le bénisse », a écrit un utilisateur en ligne tandis qu’un autre a fait remarquer:« Je ne connais pas la langue… Mais mais mais 2,20 secondes de vidéo remplissent de paix mon cœur et mon esprit… ». L’un d’eux a également déclaré: “Désolé de ne pas comprendre une langue aussi riche, mais c’est divin d’écouter le chant de cet enfant extrêmement talentueux.”

