Little Big Town explique le fandom « culte » de Taylor Swift : « Nous sommes des Swifties depuis longtemps »

Little Big Town est ravie de mettre son chapeau d’hôte.

Lors d’une interview avec Fox News Digital, le groupe a expliqué à quel point ils étaient honorés d’accueillir les premiers People’s Choice Country Awards. Les membres du groupe Karen Fairchild, Kimberly Schlapman, Phillip Sweet et Jimi Westbrook promettent que ce sera une « soirée très spéciale » au Grand Ole Opry House, que Fairchild a qualifié de « meilleur endroit pour jouer de la musique au monde ».

En plus de partager leur enthousiasme pour leur concert d’hébergement, le groupe s’est révélé être l’ultime Swifties, plaisantant en disant qu’ils étaient membres du fan club puisque Taylor Swift « était un petit Swiftie ».

« Elle venait dans notre loge et jouait à des jeux vidéo avec les garçons, regardait des brillants à lèvres, et nous parlions », a déclaré Fairchild. « Et elle a écrit son devoir de fin d’études secondaires sur nous en tant que groupe. Et donc nous revenons en arrière. »

Fairchild a ensuite rappelé son expérience en voyant Swift en concert pendant la tournée Eras, la qualifiant de « juste un instant dans le temps ». [she’ll] n’oubliez jamais. » Elle a été étonnée par la durée du spectacle, disant: « [Swift] ne s’arrête pas pendant trois heures et 20 minutes », Westbrook commentant que son émission est « irréelle ».

L’interprète de « Sugar Coat » a expliqué que c’était incroyable de voir Swift s’amuser sur scène et d’être témoin du « fandom profond et culte » qu’elle a créé. Même la pluie ne pouvait pas empêcher Fairchild de profiter du spectacle, puisqu’elle a déclaré à Fox News Digital qu’il pleuvait depuis quatre heures, mais « [she] était toujours là dans [her] poncho jusqu’à 2 heures du matin avec une bande de mamans. »

« J’y suis allée la nuit où il pleuvait ici à Nashville », a-t-elle expliqué. « C’est juste drôle de regarder toutes les mamans footballeuses et tous nos amis, et ils disent: ‘Grande réputation, grande réputation’ [she sang]. Ils ne faisaient que danser et chanter, et ils connaissent chaque mot, tout comme leurs enfants. C’était très spécial. »

Westbrook n’a pas tardé à souligner que l’Eras ​​Tour a non seulement impressionné Fairchild, mais a également permis à Swift d’être reconnu par des personnes d’autres secteurs. « Quand vous ne pensiez pas qu’elle était capable de passer au niveau supérieur, elle l’a encore fait », a-t-il déclaré.

« Stephen Smith est l’un de mes analystes préférés, et il a dû venir dans son émission et déclarer que Taylor était le meilleur », a expliqué Westbrook. « C’est ce genre de chose comme elle, que maintenant je vois dans d’autres genres qui n’ont même pas de rapport. »

En plus d’être fan d’elle en tant qu’interprète, Little Big Town a eu l’occasion de travailler avec Swift lorsqu’elle a écrit « Better Man », le premier single du groupe pour leur album de 2017 « The Breaker ». La chanson a remporté un Grammy pour la meilleure performance en duo/groupe country et a reçu une nomination supplémentaire aux Grammy Awards pour la meilleure chanson country.

« Cela a été un moment déterminant pour nous dans notre carrière. Et elle l’a envoyé à Phillip dans un e-mail un soir, et heureusement, il a vérifié ses e-mails, ce qui n’est pas toujours fait », a déclaré Fairchild.. « Elle nous l’a envoyé en tant qu’écrivain en disant : ‘Je pouvais vous entendre chanter ça. Je sais que vous faites un nouveau disque. Si vous l’aimez, faites-le-moi savoir.' »

Les nominés pour les tout premiers People’s Choice Country Awards incluent Morgan Wallen, Jelly Roll, HARDY, Luke Combs et Lainey Wilson, et le spectacle mettra en vedette des performances de Blake Shelton, Carly Pearce, Kelsea Ballerini, Little Big Town, Wynonna Judd et d’autres.

Les People’s Choice Country Awards devraient être diffusés jeudi sur NBC et Peacock.