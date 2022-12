L’itinérance est largement sous-estimée au Canada, selon les experts

Selon les experts, la véritable ampleur du sans-abrisme est largement sous-estimée dans les estimations officielles, ce qui entraîne un sous-financement chronique des programmes conçus pour aider les personnes sans logement.

Les statistiques les plus récentes sur les personnes sans logement à l’échelle nationale datent de 2016 dans un rapport de l’Observatoire canadien sur l’itinérance, qui indique que plus de 250 000 personnes au Canada sont sans abri au cours d’une année donnée.

Selon un rapport du gouvernement fédéral de 2018, une nuit donnée à travers le pays, 25 000 à 30 000 personnes n’ont pas de chez-soi.

Mais ces chiffres ne disent pas tout, car toutes les personnes sans abri ne sont pas comptées.

“L’itinérance est une crise humanitaire de plus en plus visible et les solutions faciles défient les décideurs depuis des décennies”, a déclaré Howard Koh, professeur de pratique de la santé publique à l’Université de Harvard, à CTVNews.ca dans une interview. “Nous avons besoin d’une collaboration plus unifiée et urgente en réponse à cette crise, et le milieu universitaire doit être inclus parmi tous les secteurs (doit) intensifier et faire plus.”

Koh était le 14e secrétaire adjoint à la santé du département américain de la santé et des services sociaux après avoir été nommé par le président américain de l’époque, Barack Obama. Grâce à ses recherches sur les soins de santé, il a remarqué que les chercheurs négligeaient les personnes aux prises avec l’itinérance.

“Nous savons qu’il y a beaucoup de personnes à la limite qui sont à risque (de devenir sans-abrisme), a-t-il déclaré. “Si nous identifions mieux ces personnes, en particulier par le biais de travaux universitaires, puis en nous associant aux dirigeants de la communauté et à l’État et au niveau fédéral, nous pouvons peut-être empêcher la souffrance d’aller de l’avant.”

CONSTRUIRE LA CONFIANCE AVEC LES COMMUNAUTÉS

Pour s’assurer que le financement est rationalisé dans des programmes qui aideront réellement les personnes sans abri, les chercheurs doivent effectuer des dénombrements ou des enquêtes auprès de cette population, un exploit rendu difficile par la nature transitoire de la population sans logement.

L’itinérance cachée est l’une des raisons pour lesquelles les chercheurs trouvent difficile de développer des méthodes de recherche capturant toutes les personnes sans logement au Canada. Le terme fait référence aux personnes qui peuvent surfer sur un canapé ou dormir dans des voitures, des bâtiments abandonnés et d’autres situations de logement précaire, mais qui peuvent ne pas être visibles dans la rue.

Les personnes aux prises avec l’itinérance ont également tendance à se trouver dans des positions vulnérables. Beaucoup ont des maladies mentales, des problèmes de toxicomanie et ont subi des événements traumatisants en raison de l’itinérance, ce qui rend difficile pour les enquêteurs et les chercheurs de nouer des relations avec eux.

“Historiquement, la recherche a certainement beaucoup pris sur les populations qu’elles peuvent étudier, en particulier celles qui connaissent des désavantages”, a déclaré John Ecker, directeur de la recherche et de l’évaluation à l’Observatoire canadien sur l’itinérance à CTVNews.ca dans une interview par téléphone. “Les gens ne rendent pas toujours compte aux communautés avec lesquelles ils se sont engagés, et n’impliquent pas non plus les gens dans certaines de ces pratiques de recherche. Cela prend du temps, vous ne pouvez pas simplement vous lancer.”

Avant toute sorte de recherche par sondage, Ecker dit que la consultation avec la communauté et l’établissement de relations doivent avoir lieu. Comprendre qui ils sont en tant que personne plutôt qu’en tant que numéro sur une liste, a le potentiel de participer à nouveau à la recherche.

“Il est important de fournir une certaine forme d’honoraires aux gens également, de respecter le temps d’une personne et ses pensées”, a déclaré Ecker.

Actuellement, la plupart des agences gouvernementales s’appuient sur des comptages ponctuels (PiT) pour capturer une image du nombre de personnes aux prises avec l’itinérance. Cette méthode repose sur les collectivités et les bénévoles pour compter sur une seule nuit tous les deux ans le nombre de personnes sans abri dans la rue.

Les partisans disent que bien que le décompte PiT soit utile, il ne s’agit que d’un instantané du nombre réel, en particulier parce qu’il est géographiquement sensible et ne se produit qu’une nuit.

“Je pense qu’il y a des critiques assez valables sur le nombre de points”, a déclaré Ecker. “Je sais qu’il y a eu des efforts pour essayer d’énumérer les sans-abrisme cachés dans le cadre de certains de ces comptages PiT, mais c’est incroyablement difficile, et certainement pas le nombre de personnes à risque de sans-abrisme dans la communauté.”

Lorsque moins de personnes sans logement participent aux comptages PiT, moins les chiffres sont précis. Ecker dit que bâtir la confiance avec les communautés est extrêmement important et peut augmenter les chances de participation.

“Cela dépend si votre communauté dispose d’un abri d’urgence”, a déclaré Ecker. « Nous savons qu’avec les communautés rurales, éloignées et nordiques, ce ne sont souvent pas des refuges d’urgence. Ainsi, ce (compte PiT) ne sera pas réalisable dans ces petites communautés.

Sans standardisation des décomptes PiT, les résultats présenteront différents instantanés et ne seront pas comparables, ce qui permettra à certaines personnes de ne jamais être comptées, ce qui ajoutera encore à la sous-estimation.

Certaines municipalités vont plus loin et développent des questionnaires pour demander aux personnes sans logement leur histoire, leur parcours et leurs besoins. Ecker dit que les enquêtes permettent aux décideurs de comprendre spécifiquement quels programmes fonctionnent ou non à travers les expériences vécues des personnes aux prises avec l’itinérance.

“Nous parlons aussi souvent avec les membres du personnel qui pourraient fournir ces soutiens, ainsi qu’avec le personnel de direction qui supervise en quelque sorte pour obtenir cette compréhension complète et globale d’un programme ou de la situation actuelle”, a déclaré Ecker. “D’autres fois, vous voulez réunir des personnes ayant la même expérience dans un groupe de discussion où elles peuvent se réunir, puis échanger des idées les unes avec les autres.”

UNE AUTRE FAÇON D’ESTIMER

En 2019, la Colombie-Britannique a changé la façon dont la province comptait l’itinérance. Plutôt que de se fier aux comptages ponctuels, la Colombie-Britannique a commencé à utiliser les données de plusieurs ministères provinciaux, dont le ministère du Développement social et de la Réduction de la pauvreté, BC Housing et le ministère de la Santé. Les données clés tirées des refuges, des programmes d’aide au revenu et du registre des clients du Medical Services Plan ont aidé le gouvernement à identifier les communautés qui souffraient d’un manque de logements à l’aide d’informations à jour.

Le rapport de 2019 présentait des communautés rurales comptant un nombre élevé de personnes sans abri par habitant, signalant au gouvernement que des mesures préventives sont nécessaires.

Cette méthode de comptage des sans-abrisme en est une que le chercheur en santé publique Stephenson Strobel et son équipe ont testée en Ontario. Lui et ses collègues ont présenté leurs conclusions dans un rapport publié par StatCan en janvier 2021.

“L’une des préoccupations que nous avions est que cette population est si transitoire et si difficile à suivre que si nous faisions cela, nous aurions du mal à les suivre”, a expliqué Strobel.

Cette méthode s’appuyait sur les données des salles d’urgence des hôpitaux du Clinical Evaluative Sciences (ICES), une institution indépendante financée par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario. Les personnes sans adresse domiciliaire qui entrent dans un service d’urgence reçoivent “XX” à la place de leur code postal. Cela a permis aux chercheurs de voir quand une personne spécifique passerait d’un hôpital à un autre.

Le fait de pouvoir recueillir des données de tous les hôpitaux d’une province, y compris les collectivités rurales et éloignées, permet à l’estimation d’être plus précise que si des bénévoles se rendaient un jour au cours de l’année dans quelques municipalités sélectionnées pour un comptage PiT, a déclaré Strobel.

“Si vous avez besoin, par exemple, de données très rapides, si vous avez besoin d’une idée de l’endroit où le sans-abrisme deviendra un problème au cours des deux prochains mois, voici comment vous procéderiez”, a-t-il expliqué.

Strobel dit que l’ensemble du projet visant à quantifier le nombre de personnes sans abri en Ontario a coûté moins de 10 000 $, ce qui, selon lui, correspondait principalement au coût d’obtention des données du gouvernement.

“Cela peut être fait à l’échelle du Canada… Vous pourriez obtenir une estimation du niveau d’itinérance au Canada, demain, si vous le vouliez, vous n’avez qu’à le faire”, a déclaré Strobel.

Cependant, la méthode de Strobel n’est pas sans limites. Il oblige les personnes sans logement à se présenter dans un hôpital, sinon elles ne seront pas comptées.

“Le service des urgences est l’un des derniers endroits où ces personnes veulent venir parce qu’elles y ont passé six heures et que les praticiens manquent d’eux”, a déclaré Strobel à propos de la stigmatisation des personnes sans abri dans un établissement de santé.

Edité par Tom Yun

