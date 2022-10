L’itinérance à Kelowna a augmenté de 30 % et les ressources ne suivent pas – Kelowna Capital News

L’itinérance à Kelowna a triplé depuis l’an dernier et des ressources supplémentaires sont nécessaires, a déclaré Kevin Mead, directeur des services des règlements.

L’attention a été attirée sur le campement municipal en pleine expansion le long du Rail Trail, près de la rue Richter.

Le 20 octobre, le nettoyage hebdomadaire de « Tent City » a nécessité l’utilisation d’une rétrocaveuse, d’un camion à benne basculante et d’environ 20 agents de la GRC et d’agents municipaux.

Chaque matin à 9h. les résidents du campement sont tenus de ranger leurs affaires et de quitter le site. Le jeudi, le site est râpé et le gravier est ratissé.

Mead a déclaré à Capital News qu’il avait constaté une “augmentation spectaculaire” du nombre de personnes sans abri sans abri dans la ville, pour des raisons “indépendantes de la volonté de la municipalité”.

Carmen Rempel, directrice exécutive de Kelowna’s Gospel Mission, a déclaré que « l’itinérance est un symptôme de nombreux problèmes de société différents », y compris les traumatismes, la toxicomanie et la pauvreté, qui doivent être résolus aux niveaux national, provincial et municipal.

Pour aider les personnes sans logement, un nouveau refuge a été ouvert sur Bay Avenue, mais en raison d’un manque de personnel, il ne peut fonctionner qu’à moitié.

Rempel, a déclaré que le nouvel abri a la capacité d’héberger 60 personnes et espère qu’il sera pleinement opérationnel avant que la neige ne tombe.

Elle a expliqué que le refuge est la première étape pour aider les personnes à sortir de l’itinérance.

Rempel a déclaré que la ville avait un besoin urgent de plus d’options d’abris et de logements.

“Ce n’est pas facile et ce n’est pas bon marché, mais c’est simple”, a déclaré Rempel.

Ville de KelownaSans-abriLogement et itinérance