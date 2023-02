L’itinéraire d’évacuation de la communauté Casa Loma de West Kelowna est suspendu

Le conseil de West Kelowna a reporté, pour l’instant, le financement d’une sortie de secours pour la communauté de Casa Loma.

Le personnel a inclus 750 000 $ dans le budget de 2023 pour améliorer un sentier pédestre existant, entre Lakeview Road et Casa Palmero Drive, à utiliser en cas d’urgence comme un incendie de forêt. La construction est prévue pour le printemps 2023.

Lors des délibérations budgétaires du 31 janvier, le conseil. Rick de Jong craignait que le prix n’épuise le fonds de réserve de capital.

“Je ne peux pas le supporter”, a-t-il déclaré. “Nous n’avons pas d’argent à la banque pour payer.”

De Jong a ajouté qu’il envisagerait de reporter le projet à 2024.

Une voie de sortie de secours est depuis longtemps un problème de sécurité pour les résidents de Casa Loma Lakeshore Resort, car Campbell Road est leur seule sortie en cas d’évacuation.

Le directeur général de la ville, Paul Gipps, a déclaré au conseil qu’il y avait un « côté revenu dans le projet qui est en cours de discussion » et que de plus amples informations seront fournies. Le Conseil a voté pour reporter une décision sur le projet jusqu’à ce qu’il puisse examiner les informations et potentiellement inclure le projet dans le budget 2023.

Les municipalités de la Colombie-Britannique ont jusqu’au 30 avril pour adopter leurs budgets et leurs plans financiers.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Conseil municipalVille de West KelownaPréparation aux urgencesÉvacuation en cas d’incendie