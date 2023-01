L’ITF transmet la lettre de l’Azerbaïdjan concernant Karen Khachanov aux autorités

La Fédération internationale de tennis a déclaré avoir transmis la lettre envoyée par la Fédération azerbaïdjanaise de tennis, qui exigeait des mesures contre Karen Khachanov après que la Russe ait envoyé des messages de soutien à la région contestée du Haut-Karabakh depuis l’Open d’Australie aux organisateurs du tournoi.

La Fédération azerbaïdjanaise de tennis a exigé que l’ITF prenne des mesures contre Khachanov, qui a atteint les demi-finales du tournoi du Grand Chelem mardi, a écrit le message “Artsakh reste fort!” sur une caméra de télévision après deux de ses matchs, expliquant plus tard qu’il l’avait fait par respect pour ses racines arméniennes.

L’enclave ethniquement arménienne du Haut-Karabakh, connue par les séparatistes sous le nom de République d’Artsakh, s’est séparée de l’Azerbaïdjan avec le soutien arménien après un sanglant conflit ethnique post-soviétique au début des années 1990.

En 2020, l’Azerbaïdjan a lancé une deuxième guerre dans la région, reconquérant avec succès une partie du territoire contrôlé par les séparatistes soutenus par l’Arménie.

Les autorités du tennis azerbaïdjanais ont envoyé une lettre de protestation à l’ITF ce week-end exigeant des mesures sévères “pour punir” Khachanov et l’empêcher de faire des “provocations inacceptables” similaires lors de tournois de tennis.

“L’ITF a reçu une lettre de la Fédération azerbaïdjanaise de tennis, que nous avons transmise aux autorités compétentes”, a déclaré l’ITF dans un communiqué.

“Les règles de conduite des joueurs lors d’un événement du Grand Chelem sont régies par le livre de règles du Grand Chelem administré par l’organisateur et le régulateur compétents.”

Khachanov a déclaré qu’il n’avait pas été mis en garde contre l’écriture de messages similaires sur la caméra de télévision après les futurs matchs.

« Je dis plusieurs fois. J’ai des racines arméniennes », a-t-il déclaré aux journalistes à Melbourne Park après sa victoire en quart de finale mardi.

« Du côté de mon père, du côté de mon grand-père, même du côté de ma mère. Je suis à moitié arménien.

“Pour être honnête, je ne veux pas aller plus loin que cela, et je voulais juste montrer ma force et mon soutien à mon peuple. C’est ça.”

L’Open d’Australie a pris position sur une question politique lors de ce tournoi, interdisant les drapeaux russes de l’enceinte après que l’un d’entre eux ait été accroché à côté d’un terrain où jouait un joueur ukrainien.

Les joueurs russes et biélorusses ont été bannis de Wimbledon l’année dernière suite à l’invasion de l’Ukraine, mais peuvent concourir en tant qu’athlètes individuels sans affiliation nationale à l’Open d’Australie.

La Biélorussie est utilisée comme un terrain d’étape clé pour la guerre de la Russie en Ukraine, que Moscou appelle une « opération spéciale ».

