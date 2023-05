Literie en couches : ce hack viral vous aide à styliser votre lit comme un pro

Avec des millions de vues sur TIC Tac, la tendance de la literie en couches apprend à votre dormeur de tous les jours à styliser son lit comme ceux que vous voyez dans les hôtels cinq étoiles ou sur la couverture d’Architectural Digest. Un lit confortable et préparé peut favoriser la relaxation, réduire le stress et peut même vous aider à mieux dormir. Un sondage réalisé par le Fondation nationale du sommeil ont constaté que les personnes qui font leur lit sont 19% plus susceptibles d’avoir un repos de qualité.

Vous n’avez certainement pas besoin pour superposer votre literie pour un meilleur sommeil, mais cela rend certainement plus attrayant de vous mettre au lit. Envie de relooker votre matelas ? Suivez ces cinq conseils pour styliser votre lit comme un architecte d’intérieur.

Étape 1 : Comme d’habitude, commencez par les feuilles

Commencez à faire votre lit comme vous le feriez normalement, en commençant par le drap-housse de votre lit puis le drap plat.

Étape 2 : posez une couette ou une couverture

Ajoutez une couverture ou une couette à votre lit comme deuxième couche. Utilisez une couette pendant les mois frais et une couverture légère pendant les saisons plus chaudes.

Couchez une couverture ou une couette sur vos draps avant de mettre une couette. photostorm/Getty Images

Étape 3 : Ajouter une couette ou une couette moelleuse

Utilisez une couette ou une couette avec insert comme troisième couche de votre lit. Les édredons ont tendance à être plus frais que les couettes et les inserts car il y a moins de matériau pour piéger la chaleur. Cependant, les couettes ont l’air très moelleuses et luxueuses.

Conseil de pro: Placez deux inserts à l’intérieur d’une housse de couette pour un look encore plus moelleux et gonflé.

Placez-le sur votre lit et pliez la couette en deux, en ramenant les coins supérieurs gauche et droit vers le bas de votre lit. Mais vous n’avez pas tout à fait terminé.

Ramenez à nouveau ces coins inférieurs gauche et droit pour rencontrer le haut de la couette maintenant pliée.

Étape 4 : Des oreillers, des oreillers et encore des oreillers

Plus il y a d’oreillers, mieux c’est. Vous pouvez également profiter de cette occasion pour faire preuve de créativité avec des oreillers décoratifs. En tête de lit, ajoutez :

Deux ou plusieurs oreillers de taille standard

Deux oreillers européens ou plus (un oreiller de forme carrée destiné à la décoration)

Un oreiller lombaire (un long oreiller destiné à soutenir votre colonne lombaire)

Gardez vos oreillers standard à l’arrière avec vos oreillers Euro ensuite et l’oreiller lombaire à l’avant. Vous pouvez également donner au milieu de vos oreillers Euro une côtelette de karaté dans le haut pour donner à votre literie en couches plus de forme et de dimension.

Étape 5 : Pliez une couverture sur le pied

Pliez une couverture et posez-la sur le tiers inférieur de votre lit pour une touche finale. Considérez un matériau différent de votre couette ou de votre couette pour plus de texture, comme un jeté en gros tricot.