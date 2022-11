Literati se réunira pour couronner le prochain lauréat du prix Scotiabank Giller de 100 000 $

Le poète et phénomène des médias sociaux Rupi Kaur et l’actrice-productrice Sarah Gadon animeront

Rupi Kaur arrive sur le tapis rouge pour le prix Scotiabank Giller 2021 à Toronto le lundi 8 novembre 2021. Les lettrés canadiens replient leurs lunettes de lecture et sortent leurs plus beaux vêtements avant le prix Scotiabank Giller de ce soir. LA PRESSE CANADIENNE/Chris Young

Les lettrés du Canada replient leurs lunettes de lecture et sortent leurs plus beaux atours avant le prix Scotiabank Giller de ce soir.

L’un des cinq écrivains recevra le prix de 100 000 $ ce soir lors d’un gala télévisé à l’hôtel Four Seasons de Toronto.

Parmi les nominés figurent Kim Fu, pour «Lesser Known Monsters of the 21st Century»; Rawi Hage, pour son recueil de nouvelles « Stray Dogs » ; et Tsering Yangzom Lama, nominée pour son roman “Nous mesurons la Terre avec nos corps”.

Suzette Mayr, nominée pour son roman “The Sleeping Car Porter” et Noor Naga, pour son roman “If an Egyptian Cannot Speak English”, complète la liste restreinte.

Le poète et phénomène des médias sociaux Rupi Kaur et l’actrice-productrice Sarah Gadon animeront les festivités.

Le gagnant sera annoncé à 21 h et la cérémonie sera diffusée en direct sur CBC.

Livres