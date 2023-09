L’Italienne Giorgia Meloni déclare à l’UE lors des négociations sur la crise de Lampedusa qu’elle a la « responsabilité » d’aider à lutter contre l’afflux de migrants | Nouvelles du monde

La dirigeante italienne Giorgia Meloni a demandé à Bruxelles d’intervenir pour aider son pays à faire face à l’afflux de migrants.

Le premier ministre du pays a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une question de « solidarité » mais de « responsabilité » de l’Union européenne d’aider – après plus de 11 000 personnes arrivé sur l’île la plus méridionale d’Italie, Lampedusa en moins d’une semaine, accablant les autorités et déclenchant des protestations des habitants.

Elle a fait ces commentaires alors qu’elle était rejointe sur l’île pour des pourparlers de crise par le président de la Commission européenne. Ursula von der Leyenqui a insisté sur le fait que « nous sommes dans le même bateau ».

Image:

L’île avait été « nettoyée » pour la visite des deux dirigeants. Photo : AP





Mais le correspondant international de Sky News, John Sparks, a rapporté que la zone avait été « nettoyée » pour la visite et que le centre d’accueil chaotique et surpeuplé avait été nettoyé et vidé de nombreux migrants.

Même si c’était peut-être pour des raisons de sécurité, cela signifiait que les deux dirigeants étaient témoins d’une « réalité alternative », a noté Sparks.

Interrogée par Sky News pour savoir si elle pouvait résoudre le problème, Mme Meloni a déclaré : « Je travaille là-dessus ».

Face à l’urgence actuelle, Mme Meloni a promis des mesures plus dures et a renouvelé ses appels à un blocus naval de l’Afrique du Nord pour empêcher les bateaux de passer – après une un nouveau-né a été retrouvé mort sur un bateau de migrants.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, elle a déclaré : « Je voudrais répéter que je ne considère pas cela comme un geste de solidarité de l’Europe envers l’Italie, je le considère plutôt comme un geste de responsabilité de l’Europe envers elle-même, car ce sont les frontières de l’Italie mais ce sont aussi les frontières de l’Europe.

Mme Meloni a ajouté : « Si quelqu’un en Europe pense que face à la crise mondiale à laquelle nous sommes confrontés, la question pourrait être simplement résolue en fermant l’intérieur des frontières italiennes, il serait clairement aveugle. »

Meloni répond à la question de Sky News



Mme von der Leyen a déclaré : « La migration irrégulière est un défi européen et elle nécessite une réponse européenne, c’est pourquoi nous sommes dans le même bateau.

« Le Premier ministre Meloni et moi sommes ici aujourd’hui pour proposer une réponse coordonnée des autorités italiennes et européennes.

« Je tiens à être très clair : nous avons une obligation en tant que membre de la communauté internationale. Nous l’avons remplie dans le passé et nous le ferons aujourd’hui et à l’avenir.

« Mais nous déciderons qui vient dans l’Union européenne et dans quelles circonstances. »

Le problème est devenu un véritable casse-tête pour Mme Meloni, dont le gouvernement de droite s’est engagé à freiner l’immigration clandestine.

Près de 126 000 migrants seraient arrivés Italie cette année, c’est presque le double du chiffre à la même date en 2022.

Il existe des parallèles avec la situation à laquelle est confronté le Royaume-Uni pour endiguer passages de migrants de France, avec Rishi Sunak sous pression pour tenir sa promesse d’arrêter les bateaux.

Le leader travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré dimanche à Sky News que les affirmations des conservateurs concernant les projets de son parti visant à mettre fin aux traversées illégales de bateaux étaient des « conneries complètes » – avec le problème. en passe d’être un champ de bataille électoral l’année prochaine.

Lampedusa – plus proche de l’Afrique que du continent italien – a récemment fait les frais des traversées en provenance de Tunisie, qui ont remplacé Libye comme principale base de trafic de migrants.