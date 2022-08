L’Italien Salvini met l’accent sur la migration avant le vote de septembre

MILAN (AP) – L’ancien ministre de l’Intérieur italien, Matteo Salvini, fait campagne pour récupérer son ancien emploi avec un arrêt jeudi sur l’île la plus méridionale d’Italie, Lampedusa, la porte d’entrée de dizaines de milliers de migrants arrivant en Italie chaque année à travers le périlleux centre. Mer Méditerranée.

Salvini tire la sonnette d’alarme sur le fait que le centre d’accueil des migrants sur l’île, qui serait plutôt connu comme une destination touristique estivale, “s’effondre”, avec plus de 1 500 personnes entassées dans un espace conçu, selon son décompte, pour 357.

“Une honte absolue pour l’Italie et pour l’Europe”, a déclaré Salvini, accusant son successeur de cacher le nombre réel de migrants passant par Lampedusa avec des transferts vers la Sicile et ailleurs.

Salvini fait de l’immigration un élément clé de sa campagne pour les élections législatives italiennes du mois prochain. Le vote du 25 septembre est intervenu après que son parti de droite, la Ligue anti-migrants, ainsi que deux autres partis, ont retiré leur soutien au gouvernement d’unité pandémique de 17 mois du Premier ministre sortant Mario Draghi.

Pendant le mandat court mais dramatique de Salvini en tant que ministre de l’Intérieur en 2018-2019, les arrivées de migrants en Italie ont fortement chuté alors qu’il poursuivait des politiques de dissuasion, notamment en instaurant de longs retards gouvernementaux dans l’attribution de ports sûrs aux navires de sauvetage. Il est actuellement jugé en Sicile, accusé d’enlèvement dans une de ces affaires.

Alors que sa Ligue dirigeait la coalition de droite lors des élections italiennes de 2018, elle a perdu de sa popularité après avoir rejoint le gouvernement de Draghi. Il accuse désormais un retard dans les sondages derrière un autre partenaire de la coalition de droite, les Frères d’Italie d’extrême droite dirigés par Giorgia Meloni.

Maintenant, Salvini se bat pour sa pertinence politique. Si la coalition de droite remporte le vote du 25 septembre, le chef du parti avec le plus de voix serait choisi comme premier ministre pour former un nouveau gouvernement et des partis moins importants se disputeraient les sièges du Cabinet. Meloni cherche à devenir la première femme premier ministre d’Italie.

Tout le monde sur l’île de Lampedusa n’est pas désireux de faire partie de la rhétorique électorale de Salvini. Le maire de l’île s’inquiète de l’impact sur le tourisme et insiste sur le fait que le système actuel de transfert des migrants vers la Sicile et au-delà évitait les situations d’urgence rencontrées pendant les années de pointe des arrivées de 2014 à 2016.

“L’élément crucial n’est pas de ralentir ou de bloquer le transfert vers le continent”, a déclaré le maire Filippo Mannino.

Flavio Di Giacomo, porte-parole des bureaux italiens de l’Organisation internationale pour les migrations, a déclaré que si les arrivées de migrants ont augmenté cette année d’environ un tiers par rapport à 2021, elles sont toujours bien en deçà des 120 000 à 180 000 enregistrés chaque année de 2014 à 2016.

“Ce ne sont pas des numéros d’urgence. Nous ne sommes pas confrontés à une urgence numérique. Mais nous sommes confrontés à une urgence humanitaire”, a déclaré Di Giacomo, citant 905 personnes décédées ou portées disparues en mer cette année.

David Lohmueller à Lampedusa, en Sicile et Paolo Santalucia à Rome y ont contribué.

