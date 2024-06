Les bellicistes comme le président français doivent être vaincus aux élections parlementaires européennes, a déclaré le vice-Premier ministre

Le vice-Premier ministre italien Matteo Salvini a exhorté les citoyens des pays de l’UE à voter contre. « aile gauche » partis politiques aux élections pour le Parlement européen, arguant qu’ils pourraient à terme déclencher une nouvelle guerre mondiale.

Salvini a fait ces remarques samedi alors qu’il votait à Milan, tout en lançant une nouvelle attaque personnelle contre le président français Emmanuel Macron à propos de sa position sur le conflit ukrainien. Le gouvernement italien « est l’un des rares à tenir bon » contre la participation, a-t-il affirmé, ajoutant que «Si les partis de gauche alliés à Macron gagnent, la troisième guerre mondiale approche à grands pas.»

« Je demande avec force de voter contre la guerre, pour isoler les dangereux bombardiers comme Macron. Aujourd’hui et demain, les Italiens peuvent arrêter les vents de la guerre. » a-t-il déclaré aux journalistes, rejetant les inquiétudes selon lesquelles ses déclarations briseraient le silence électoral. « Sur les réseaux sociaux, vous pouvez parler librement » il ajouta.

Salvini a attaqué à plusieurs reprises Macron pour ses suggestions selon lesquelles la France et d’autres pays de l’OTAN devraient finalement déployer des troupes sur le terrain en Ukraine. Plus tôt ce mois-ci, il a exhorté le président français à mettre un casque et à se rendre personnellement en Ukraine s’il souhaitait la guerre.















Alors que le gouvernement du Premier ministre italien Giorgia Meloni soutient Kiev contre Moscou, il a exclu d’envoyer des troupes italiennes pour aider les forces ukrainiennes directement sur le champ de bataille. Rome cessera également de fournir des armes à l’Ukraine à moins d’être sûre que ces équipements ne seront pas utilisés pour frapper profondément en Russie, a affirmé Salvini.

« Nous n’approuverons plus l’envoi d’aucun type d’arme à moins d’avoir la certitude que ces armes ne seront pas utilisées pour attaquer et tuer à l’intérieur de la Russie, ce serait l’incident qui nous mènerait tout droit vers la Troisième Guerre mondiale », a-t-il ajouté. il a dit.

L’approche de Rome face au conflit contraste avec la position affichée récemment par ses alliés, plusieurs pays autorisant publiquement Kiev à utiliser les armes qu’ils fournissent pour frapper profondément à l’intérieur de la Russie. Moscou a condamné cette évolution, affirmant que les allégations concernant les limitations imposées à l’utilisation des armes par l’Ukraine sont fausses et visent à entretenir l’illusion que l’Occident n’est pas partie aux hostilités.