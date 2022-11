L’Italien Meloni rencontre des groupes juifs et dénonce l’antisémitisme

ROME (AP) – La première ministre Giorgia Meloni a insisté sur « l’importance essentielle » de la communauté juive italienne pour la nation et l’Europe lors d’une réunion mercredi avec le chef du Congrès juif mondial et des groupes juifs italiens.

Le bureau de Meloni a publié une lecture de la réunion alors que le premier ministre cherche à éloigner son parti d’extrême droite des Frères d’Italie, qui a ses racines dans un mouvement néofasciste après la Seconde Guerre mondiale, des lois raciales anti-juives italiennes et de la suppression de la démocratie sous Le dictateur fasciste Benito Mussolini.

Le communiqué indique qu’au cours de la réunion “un accord complet s’est dégagé sur la nécessité d’un engagement commun fort et plus incisif pour lutter contre toute forme d’antisémitisme, un phénomène en croissance inquiétante, y compris sur le web et les réseaux sociaux”.

Il a déclaré que Meloni “a souligné l’importance essentielle des communautés juives pour l’identité nationale italienne et européenne”.

Les Frères d’Italie ont leurs origines dans le Mouvement social italien, ou MSI, qui a été fondé en 1946 par d’anciens responsables de Mussolini et a attiré des sympathisants fascistes dans ses rangs. Il est resté un petit parti d’extrême droite jusque dans les années 1990, lorsqu’il est devenu l’Alliance nationale et s’est efforcé de se démarquer de son passé néo-fasciste.

Meloni était membre des branches jeunesse du MSI et de l’Alliance nationale, et a fondé Brothers of Italy en 2012, conservant le symbole de la flamme tricolore du MSI dans le logo de son parti.

Pendant la campagne, au milieu des avertissements du Parti démocrate selon lesquels elle représentait un danger pour la démocratie, Meloni a insisté sur le fait que la droite italienne avait «remis le fascisme à l’histoire depuis des décennies» et avait condamné les lois raciales et la suppression de la démocratie.

Le Congrès juif mondial n’a pas répondu lorsqu’on lui a demandé de commenter la rencontre avec Meloni. Outre le président du WJC, Ronald Lauder, les participants comprenaient également la responsable de l’Union des communautés juives italiennes, Noemi Di Segni, et la responsable de la communauté juive de Rome, Ruth Dureghello.

The Associated Press