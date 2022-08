L’Italien Meloni dénonce la politique énergétique alors que la campagne s’intensifie

À la tête de son premier rassemblement de campagne électorale, la dirigeante d’extrême droite italienne Giorgia Meloni a critiqué mardi la stratégie énergétique de l’Union européenne, affirmant que les familles et les entreprises étaient “mises à genoux” par la flambée des prix.

Meloni, qui a été soutenue pendant des semaines par des sondages d’opinion montrant qu’elle menait sa quête pour devenir la première femme Premier ministre d’Italie et son premier chef de gouvernement d’extrême droite, a profité du rassemblement d’encouragement du soir à Ancône, une ville portuaire de l’Adriatique, pour marteler à long -des thèmes récurrents pour son parti des Frères d’Italie, dont le symbole emprunte une icône à un parti néo-fasciste.

Elle a dit à la foule d’environ 1 000 personnes sur une place de la ville qu’il y avait une raison pour laquelle elle avait choisi Ancône dans la région des Marches du centre-est de l’Italie pour son rassemblement inaugural pour le scrutin du 25 septembre pour le Parlement.

“Je ne commence pas à Ancône par hasard”, a déclaré Meloni, affirmant qu’elle l’avait fait pour pouvoir rappeler aux électeurs que “nous avons une classe de dirigeants prêts à gouverner le pays”.

Meloni a été présenté par le gouverneur des Marches, Francesco Acquaroli, élu en 2020 sur la liste des Frères d’Italie, l’une des nombreuses élections locales ou régionales où son parti a gagné en popularité ces dernières années, parfois au détriment de son allié de droite, anti- Matteo Salvini, leader de la Ligue des migrants.

Le principal rival de Meloni dans les sondages d’opinion ces dernières semaines est le chef du Parti démocrate Enrico Letta, ancien premier ministre de centre-gauche. Mais alors que Meloni a des alliances de campagne de centre-droit avec Salvini et avec l’ancien Premier ministre Silvio Berlusconi, Letta et son parti n’ont pas réussi à forger des alliances aussi solides et larges pour le centre-gauche.

Salvini, Berlusconi et un autre dirigeant populiste, Giuseppe Conte, l’ancien Premier ministre qui dirige le Mouvement 5 étoiles, ont coulé le gouvernement d’union nationale du Premier ministre Mario Draghi le mois dernier lorsqu’ils ont refusé de le soutenir lors d’un vote de confiance.

Souvent en criant, Meloni a proclamé que la droite politique est « prête à donner au pays des réponses que la gauche n’a pas été capable de faire » depuis des années.

Elle a soutenu que l’Union européenne n’avait pas réussi à élaborer des politiques qui garantiraient des approvisionnements énergétiques disponibles et abordables. Les prix exorbitants de l’énergie “ont forcé les entreprises et les familles à se mettre à genoux”, a déclaré Meloni.

Alors que Salvini et Berlusconi dans leurs campagnes ont appelé à réactiver les centrales nucléaires italiennes fermées depuis longtemps, Meloni lors du rassemblement a déclaré que l’Italie devrait exploiter les ressources gazières de la mer Adriatique et ne pas se contenter de chercher à acheter du gaz à des pays comme l’Algérie, comme Draghi l’a fait, pour sevrer les Italiens des approvisionnements en provenance de Russie, compte tenu de la guerre de ce pays contre l’Ukraine.

Meloni a appelé à des blocus navals en Méditerranée pour empêcher les passeurs de migrants de lancer des navires en état de naviguer depuis la Libye vers les côtes italiennes. Notant que la plupart des migrants qui atteignent l’Italie de cette façon ne sont pas éligibles à l’asile, Meloni a déclaré qu’ils finissent par être exploités pour travailler pour de bas salaires et dans de mauvaises conditions par des entreprises avides de profit – des conditions d’emploi « dont les Italiens ne veulent pas ».

Lors d’autres apparitions publiques, Meloni a critiqué ce qu’elle appelle le lobby LGBTQ, mais elle n’a fait aucune mention de cette position lors du rassemblement. Pourtant, ses paroles passées ont alarmé les défenseurs des droits en Italie.

Matteo Marchegiani, chef de la section d’Ancône d’Arcigay, une organisation nationale de défense des intérêts, a déclaré à l’Associated Press qu’il était très inquiet que Meloni et son parti puissent remporter la majorité. Une telle victoire électorale “pourrait conduire à l’annulation des quelques droits civiques que la communauté LGBTQ en tant que mouvement de défense des droits civiques a obtenus après des décennies de travail et de grands efforts” en Italie, a-t-il déclaré.

L’Italie n’autorise pas le mariage homosexuel. Ces dernières années, les politiciens de droite et pro-Vatican ont contrecarré l’adoption d’une législation, promue par les démocrates, pour la protection contre les crimes de haine pour la communauté LGBTQ.

Quelques manifestants se sont rassemblés près de la place où Meloni a pris la parole, l’un d’eux tenant une pancarte affirmant que le chef fomente la haine.

___

Frances D’Emilio a rapporté de Rome.