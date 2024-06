Le parti du Premier ministre a renforcé sa position après les élections européennes

Le parti de droite des Frères d’Italie du Premier ministre Giorgia Meloni a remporté dimanche les voix en Italie pour le Parlement européen, alors que d’autres partis de droite ont réalisé des gains aux dépens des coalitions au pouvoir en France et en Allemagne.

Le parti de Meloni a remporté une victoire décisive avec 28% des voix, selon les prévisions de la chaîne publique RAI, avec près de 70% des bulletins de vote dépouillés.

D’autres membres de sa coalition de centre-droit ont connu des résultats pires. Le parti de droite de la Ligue de Matteo Salvini a obtenu 8,5 %, bien qu’il soit arrivé premier aux élections européennes de 2019 avec 34 %. Son ancien membre de la coalition, Forza Italia, fondé par Silvio Berlusconi, l’a battu avec un taux prévu de 9 %.

Le Parti démocrate, opposition de centre-gauche, devrait terminer avec 24,5% et le Mouvement cinq étoiles avec 10,5%.















« Je suis fier que nous nous dirigeons vers le G7 et vers l’Europe avec le gouvernement le plus fort de tous », Meloni a déclaré lundi au siège de son parti.

Le Groupe des Conservateurs et Réformistes européens (ECR) dirigé par Meloni devrait remporter environ un dixième des 720 sièges du Parlement européen de cette année.















Le Premier ministre de droite est sorti des élections européennes avec un soutien plus important que le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron. Le parti de Scholz a glissé dimanche à la troisième place dans les sondages, derrière la conservatrice CDU/CSU et la droite AfD. Le parti Renaissance de Macron a obtenu environ 15 % des voix, contre 31 % pour le Rassemblement national de droite, ce qui a incité le dirigeant français à dissoudre le Parlement et à convoquer des élections anticipées.

Malgré son arrivée au pouvoir suite à une vague de sentiment anti-immigration, Meloni a décidé de soutenir les politiques actuelles de l’UE concernant les demandeurs d’asile au cours de ses près de deux années au pouvoir. Elle a été un fervent partisan de Kiev dans le conflit avec Moscou, mais a hésité face au récent soutien de l’OTAN à autoriser l’Ukraine à mener des frappes à longue portée contre la Russie.