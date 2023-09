L’Italien Marco Verratti quitte le PSG pour Al Arabi du Qatar.

Le milieu de terrain italien Marco Verratti a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre l’équipe qatarie d’Al Arabi, ont annoncé les clubs mercredi.

Verratti a signé un contrat de trois ans avec le club de la Qatar Stars League, qui aurait payé 45 millions d’euros (48,31 millions de dollars) pour le joueur de 30 ans, selon les médias italiens.

« J’étais très fier de porter les couleurs du Paris Saint-Germain pendant plus d’une décennie, de côtoyer autant de grands joueurs et de remporter 30 trophées », Verratti a déclaré au site du PSG.

« Paris, le Club et ses supporters auront toujours une place très spéciale dans mon cœur. Je serai parisien pour toujours. »

Marco Verratti devient le dernier grand joueur à quitter le Paris Saint-Germain cet été. Jay Barratt – AMA/Getty Images

Verratti, qui n’a jamais joué en Serie A italienne, a rejoint le PSG en 2012 en provenance de son club natal, Pescara. L’équipe de Ligue 1 a payé 12 millions d’euros (12,87 millions de dollars) pour le joueur alors âgé de 19 ans.

En 11 saisons au PSG, Verratti a disputé 416 matches, ce qui en fait le deuxième plus grand joueur du club derrière Jean-Marc Pilorget (435).

Il a aidé le PSG à remporter neuf titres de champion, un record en Ligue 1, et a remporté six fois la Coupe de France et la Coupe de la Ligue.

Verratti ne fait pas partie des plans du nouveau manager Luis Enrique suite aux récents départs de joueurs dont Lionel Messi, Neymar et Mauro Icardi.

« Marco sera à jamais lié au Paris Saint-Germain », a déclaré le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi.

« Il a toujours été là pour le Club, donnant tout son cœur sur le terrain et réalisant tant de grandes choses avec nous. »

Verratti a remporté 55 sélections internationales, marquant trois buts. Il faisait partie de l’équipe d’Italie qui a remporté l’Euro 2020, commençant la finale au cours de laquelle ils ont battu l’Angleterre aux tirs au but.

Al Arabi a terminé deuxième derrière Al Duhail lors de la Qatar Stars League la saison dernière et a débuté cette saison avec trois nuls. Le mercato qatari reste ouvert jusqu’au 18 septembre.