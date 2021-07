L’Italien Marco Verratti fait l’éloge de l’Angleterre et prédit que la finale de l’Euro 2020 à Wembley sera « une épique » | Actualités footballistiques

Le milieu de terrain italien Marco Verratti a déclaré que la finale de l’Euro 2020 de dimanche contre l’Angleterre à Wembley serait « une épique ».

Verratti a estimé que l’Angleterre méritait de battre le Danemark en demi-finale de mercredi, même si le tir au but remporté par Raheem Sterling était « un peu une pénalité généreuse ».

L’Angleterre a écopé du penalty en prolongation lors de l’affrontement de mercredi à Wembley après que Joakim Maehle a été jugé pour avoir commis une faute sur Sterling.

Harry Kane a ensuite vu son effort de 12 mètres paré par Kasper Schmeichel avant de saisir le rebond pour ce qui s’est avéré être le vainqueur alors que les hommes de Gareth Southgate ont triomphé 2-1 pour organiser la finale de dimanche contre les Italiens au même endroit.

















Les supporters italiens craignent que l'Angleterre ait un avantage significatif à domicile lors de la finale de l'Euro 2020 à Wembley, selon Valentina Fass de Sky Italy



Interrogé sur l’incident de la pénalité lors d’une conférence de presse jeudi, Verratti a déclaré: « C’était peut-être une pénalité un peu généreuse, mais cela fait partie du tableau dans le football. Je pense que c’était un peu une pénalité généreuse.

« Je pense que l’Angleterre a fait un excellent travail. Ils sont arrivés en finale pour la première fois et cela en dit long.

« Ils n’ont encaissé qu’un seul but, c’est donc une équipe très solide, de grands joueurs, très équilibrés, et je pense qu’ils méritaient d’aller en finale. Maintenant, tout dépend de la finale, qui sera, je pense, une finale épique, et l’histoire de toute façon.

« L’Angleterre est une équipe très physique, et ils ont des joueurs qui sont aussi très qualifiés. Nous affronterons une équipe très, très dure, ils joueront à domicile, ils connaissent bien le stade. Mais c’est un rêve pour nous de remporter ce championnat d’Europe.

















Jamie Redknapp a exhorté l'Angleterre à tenter de mettre le milieu de terrain italien Jorginho sous pression en le pressant lors de la finale de l'Euro 2020 dimanche



« Les supporters seront certainement pris en compte d’une manière ou d’une autre, mais nous sommes tous des joueurs professionnels, nous savons ce que c’est que de jouer dans des stades remplis de fans, et d’une manière ou d’une autre, cela nous motivera également. jouer dans un stade bondé.

« Je pense que Italie-Angleterre est toujours un match énorme. Il n’y aura qu’un seul vainqueur et j’espère que ce sera nous. Nous ferons de notre mieux. »

« Special Mancini a fait un travail énorme pour l’Italie »

Roberto Mancini est « l’homme parfait » pour être le patron de l’Italie, selon Verratti



L’Italie est dirigée par l’ancien patron de Manchester City, Roberto Mancini, qui a pris en charge les Azzurri en 2018 et a ensuite supervisé une série de 33 matchs sans défaite.

Verratti a déclaré : « Je pense que Mancini a fait un travail énorme.

« Il a très bien fait partout où il a entraîné. Il a été critiqué, bien sûr, mais encore une fois, cela fait partie du tableau. Si vous ne gagnez pas, vous finirez par être critiqué, cela vaut pour tout le monde, c’est absolument normal dans le football Les résultats sont primordiaux, et quand on ne gagne pas, il est plus facile de critiquer le manager que toute l’équipe.

« Il a fait un excellent travail avec nous, tout le monde peut le voir. C’est un manager très spécial pour nous, il a renforcé notre confiance lorsque nous l’avons perdue à cause des résultats négatifs du passé. Je pense qu’il était l’homme parfait pour le poste.

« Il a redémarré notre enthousiasme, avec son style, nous nous sommes vraiment amusés. Nous n’avons pas perdu en 33 matches – ce sont des statistiques importantes, et cela vous dit qu’il fait un excellent travail. Parfois, on peut dire que les managers ne sont pas si importants, mais pour nous, il est vraiment une valeur ajoutée. »