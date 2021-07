L’Italien Leonardo Spinazzola souffre d’une déchirure du tendon d’Achille contre la Belgique

L’arrière gauche italien Leonardo Spinazzola a été exclu de l’Euro 2020 après que des tests samedi ont confirmé qu’il avait subi une déchirure du tendon d’Achille.

Le joueur de 28 ans a été l’un des joueurs les plus remarquables de l’Italie et a de nouveau été impressionnant lors de la victoire 2-1 en quart de finale contre la Belgique alors qu’il a été nommé star du match – pour la troisième fois en quatre matches du tournoi – malgré avoir été forcé à 80 minutes avec la blessure.

Spinazzola sprintait sur l’aile gauche aux côtés du Belge Thorgan Hazard lorsqu’il s’est arrêté et a immédiatement signalé au banc qu’un changement était nécessaire.

Il a subi un examen à l’hôpital universitaire Sant’Andrea de Rome, où il a été confirmé qu’il avait subi une déchirure du tendon d’Achille gauche.

« Malheureusement, nous savons comment cela s’est passé, mais notre Azzurro rêve continue et c’est une excellente occasion de montrer que rien n’est impossible », a écrit Spinazzola sur Instagram le samedi. « Je peux seulement vous dire que je serai bientôt de retour ! J’en suis certain !

Bien qu’il ait mené l’Italie à une première demi-finale de tournoi majeur depuis 2012, le manager Roberto Mancini a déclaré après le match qu’il était « triste » suite à la blessure de Spinazzola.

Spinazzola, qui a commencé sa carrière avec la Juventus mais s’est fait un nom lors d’un prêt avec l’Atalanta, joue pour la Roma et a été victime de blessures tout au long de sa carrière.

En janvier 2020, il a vu son transfert à l’Inter Milan échouer en raison d’un problème médical.

Après la victoire à Munich sur la Belgique, le divertissement à bord du vol de retour de l’Italie s’est avéré être la Sérénade de Spinazzola.

Les chants forts et les acclamations enthousiastes n’étaient pour aucun des deux joueurs qui ont marqué, mais pour Spinazzola, qui a empêché un but qui pourrait égaliser le match.

« Ole, ole, ole, Spina ! Spina ! », ont chanté les joueurs d’« Azzurri » à son coéquipier blessé, certains frappant sur les coffres pour garder le rythme.

« C’est une grosse perte pour nous, a déclaré Lorenzo Insigne, qui a marqué le deuxième but de l’Italie vendredi. C’est très triste à voir et nous essayons tous de le soutenir. »

L’Italie affrontera l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2020 à Wembley mardi avec l’arrière gauche de Chelsea Emerson Palmeri, devrait remplacer Spinazzola dans la formation de départ de Mancini.

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport