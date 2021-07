L’Italien Leonardo Spinazzola s’est allongé dans la victoire de l’Italie contre la Belgique

La joie de l’Italie d’avoir atteint les demi-finales de l’Euro 2020 avec la victoire 2-1 de vendredi sur la Belgique a été aigri par une grave blessure de l’arrière gauche Leonardo Spinazzola qui a été emmené sur une civière en seconde période et devrait être absent du tournoi.

Le défenseur de l’AS Roma Spinazzola, qui a joué un rôle fondamental dans le Azzurri’s course impressionnante pour les quatre derniers, a dégringolé sur le terrain dans la douleur la seconde moitié serrant sa jambe avant que le personnel médical ne s’occupe de lui.

« Il a été l’un des meilleurs joueurs de ce tournoi et il le sera toujours même s’il ne peut pas jouer lors des prochains matchs. Nous sommes très, très tristes de ce qui s’est passé, cela semble assez sérieux », a déclaré le sélectionneur italien Roberto. Mancini a déclaré lors d’une conférence de presse.

Leonardo Spinazzola a dû être étiré hors du terrain. Christof Stache – Piscine/Getty Images

Spinazzola, 28 ans, a été photographié en larmes sur la civière alors qu’il quittait le terrain pour être remplacé par Emerson Palmieri, qui devrait prendre sa place pour la demi-finale de mardi contre l’Espagne à Wembley.

L’attaquant italien Lorenzo Insigne a déclaré que les joueurs étaient attristés par la blessure de leur coéquipier.

« C’est une grande perte, nous allons essayer d’aller jusqu’au bout avant tout pour lui. Jusqu’à aujourd’hui, il a été un joueur clé, un joueur influent pour nous », a-t-il déclaré.

Mancini a salué son équipe pour une autre performance impressionnante.

« Je ne pense pas que nous ayons trop souffert à aucun moment du match. Pour battre une équipe comme la Belgique, il faut une excellente performance de tout le monde et c’est exactement ce qui s’est passé aujourd’hui », a-t-il déclaré.

« Nous avons marqué deux et nous aurions pu marquer plus. Je pense que la victoire est pleinement méritée. L’Espagne est la suivante mais plus vous avancez, plus cela devient difficile. Ce soir, cependant, nous voulons juste penser à notre performance et à notre victoire. «

Reuters a contribué à ce rapport.