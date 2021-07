L’Italien Leonardo Bonucci est le plus vieux buteur d’un affrontement pour l’Euro

Leonardo Bonucci a égalisé pour l’Italie à la 67e minute de la finale de l’Euro 2020 à Wembley lundi et est devenu le plus vieux buteur de l’histoire de la finale du tournoi. À 34 ans et 71 jours, Bonucci a marqué l’égalisation, qu’il a célébrée devant les fans italiens en se tenant debout au-dessus des panneaux publicitaires, les bras levés et les poings fermés.

En plus d’être le plus vieux buteur, Bonucci a également le plus grand nombre d’apparitions dans l’histoire des finales européennes.

Le but de Bonucci arrivait avec la pression que l’Italie mettait sur l’Angleterre depuis que l’équipe « locale » a pris l’avantage dès le début à la minute et 57 secondes. Luke Shaw a marqué le but le plus rapide lors d’une finale de l’Euro alors qu’il envoyait le Wembley dans la frénésie, renforçant les espoirs de l’Angleterre de mettre fin à une attente de 55 ans pour un trophée majeur. C’est la première fois depuis leur victoire en Coupe du Monde de la FIFA 1966 que l’Angleterre est en finale d’un tournoi majeur.

L’Italie s’est méritée un corner sur lequel elle a égalisé. Le corner de Berardi a causé des problèmes à l’Angleterre et même si Pickford a effectué un premier arrêt contre la puissante tête de Marco Verratti, Leonardo Bonucci était à la position du braconnier pour pousser le ballon à la maison.

L’Angleterre était complètement sur le dos alors que l’Italie avait un contrôle total sur le ballon et les mouvements sur le terrain.

Plus tôt, la mauvaise défense de l’Italie a offert à l’Angleterre le premier match. Harry Kane a joué Kieran Trippier sur la droite et comme il n’a pas été fermé par les Italiens, il a eu tout le temps du monde pour choisir la course de Luke Shaw au deuxième poteau et placer une passe parfaite. Shaw lui a donné une finition d’attaquant avec une douce volée.

