L’Italien Lamont Marcell Jacobs remporte l’or olympique au 100 m

TOKYO — Pendant plus d’une décennie, un homme a régné en maître sur le 100 mètres masculin. Il a remporté des médailles d’or olympiques et des championnats du monde, courant à un niveau légendaire que personne d’autre ne pouvait égaler.

Maintenant, Usain Bolt est à la retraite et son absence aux Jeux olympiques de Tokyo a laissé place à un peloton déterminé et déterminé, tous luttant pour son titre d’homme le plus rapide du monde.

C’est l’Italien Lamont Marcell Jacobs qui l’a emporté dimanche.

Jacobs a remporté l’or lors de la première finale olympique du 100 mètres de l’ère post-Bolt, terminant avec un record personnel de 9,80 secondes. L’Américain Fred Kerley a remporté la médaille d’argent en 9,84 et Andre De Grasse, du Canada, a terminé troisième pour remporter la médaille de bronze en 9,89.

Jacobs s’est qualifié troisième des demi-finales. En arrivant à Tokyo, son meilleur résultat cette saison a été deuxième lors de la rencontre de la Diamond League à Stockholm. Classé n°8 mondial, Jacobs a terminé 19e aux championnats du monde 2019.

Trayvon Bromell, qui était considéré comme le favori à Tokyo, s’est incliné en demi-finale. Les États-Unis n’ont pas remporté l’or au 100 m masculin depuis Justin Gatlin en 2004.

Contactez Tom Schad à tschad@usatoday.com ou sur Twitter @Tom_Schad.