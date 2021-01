Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a démissionné après avoir été exhorté par des membres de son propre gouvernement à démissionner et à former une nouvelle coalition, selon un communiqué du président.

Cette décision a été décrite comme la meilleure chance de Conte de rester au pouvoir, après qu’un petit parti dirigé par l’ancien Premier ministre Matteo Renzi, Italia Viva, se soit retiré de la coalition au pouvoir, coûtant au gouvernement sa majorité absolue au Sénat.

La sortie d’Italia Viva de la coalition a déclenché une crise politique entraînant un vote de défiance dans les deux chambres du parlement. Conte a survécu aux deux votes, mais ses partenaires de la coalition l’auraient exhorté à démissionner et à reconstruire le gouvernement. Conte devra recevoir un mandat pour former un nouveau gouvernement du président Sergio Mattarella pour que son plan réussisse.

S’il parvient à former une nouvelle coalition, ce serait sa troisième administration en moins de trois ans. Cependant, il y a déjà des obstacles politiques clairs sur son chemin. Les politiciens des deux principaux partis de la coalition, le Mouvement cinq étoiles (M5S) et le Parti démocrate (PD), ont signalé qu’ils ne travailleraient plus avec Renzi, ce qui signifie que Conte devra chercher ailleurs s’il espère obtenir une majorité absolue en parlement.

Le climat économique et social du pays peut également être défavorable pour Conte. Italia Viva a quitté le gouvernement en raison de la gestion controversée de la pandémie de Covid-19 par le pays et de la récession économique qui en a résulté – des problèmes qui pourraient continuer à hanter l’espoir du Premier ministre.

