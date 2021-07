L’Italien Gianluigi Donnarumma nommé joueur du tournoi

Le gardien italien Gianluigi Donnarumma a été couronné Euro 2020Joueur du tournoi de dimanche. Le joueur de 22 ans a joué dans une deuxième séance de tirs au but consécutive en tant qu’homme de Roberto Mancini battre l’unité de Gareth Southgate 3-2 sur un tir au but après que les équipes se soient retrouvées à égalité 1-1 après prolongation en finale. Après que Marcus Rashford ait envoyé son penalty dans le poteau, Donnarumma a empêché l’effort de Jadon Sancho, avant de faire l’arrêt gagnant de Bukayo Saka pour ramener le trophée Henri Delaunay à Rome.

Donnarumma et l’Italie n’ont pas encaissé de but en phase de groupes, mais ils ont encaissé un but pour la première fois en huitièmes de finale contre l’Autriche. En demi-finale contre l’Espagne, le gardien de 6’5″ avait également battu l’Espagne en repoussant les tirs au but de Dani Olmo et Alvaro Morata pour l’emmener dans le choc au sommet.

Après ses exploits entre les bâtons, il est le deuxième gardien de but à remporter le prix convoité après le rôle crucial de Peter Schmeichel dans la victoire du Danemark en 1992. Cette distinction personnelle de fin de soirée suit Donnarumma après avoir été nommé meilleur gardien de but de Serie A. Le buteur a aidé l’AC Milan à revenir en Ligue des champions après une interruption de huit saisons.

Pendant ce temps, le gardien anglais Jordan Pickford qui a été dévasté après une fusillade dans laquelle l’arrêt de l’homme d’Everton d’Andrea Belotti a brièvement mis les hôtes en place avant que les déceptions de Rashford, Sancho et Saka ne scellent l’accord pour les Azzurri.

Cependant, les efforts inspirants du joueur de 27 ans lors de ce Championnat d’Europe lui ont valu le gant d’or après avoir gardé cinq cages blanches, contre la Croatie, l’Écosse, la République tchèque, l’Allemagne et l’Ukraine.

Ses concurrents les plus proches à l’Euro 2020 étaient les Belges Thibaut Courtois et Donnarumma, qui avaient chacun gardé trois draps propres. Pickford faisait partie de la ligne de fond des Trois Lions, qui a été phénoménale tout au long de l’Euro. L’équipe n’avait encaissé aucun but avant les quarts de finale du tournoi.

