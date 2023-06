L’Italien Francesco Bagnaia remporte la course sprint à domicile au Mugello

Le champion du monde Francesco Bagnaia a ignoré les conditions difficiles de la Toscane pour remporter sa course de sprint MotoGP italienne à Mugello samedi.

La star de Ducati a capitalisé sur son temps record pour s’assurer la pole lors des qualifications plus tôt et battre Marco Bezzecchi et Jorge Martin.

Bagnaia a maintenant une avance de quatre points sur Bezzecchi, qui roule pour l’équipe VR46 de la légende italienne Valentino Rossi, avant la sixième manche du championnat dimanche.

Bagnaia, blessé à la cheville suite à sa chute lors de sa dernière sortie au Mans, a devancé Marc Marquez mais Jorge Martin a pris la tête à la fin du premier tour.

Alex Marquez, parti troisième, n’a duré que jusqu’au premier virage lorsqu’il s’est glissé hors de la course sur le gravier.

Alors que les gouttes de pluie commençaient à éclabousser le circuit à domicile de Ducati, Bagnaia reprenait la tête avec huit des 11 tours restants.

Sous des nuages ​​sombres et inquiétants, Bagnaia était pourchassé par Bezzecchi, qui est entré ce week-end à un point seulement du classement du championnat.

Bezzechi, parti septième, a continué à lutter contre son compatriote et ami mais Bagnaia avait la course dans le sac, pour le plus grand plaisir de sa légion de fans.

« C’était un peu effrayant au départ et il fallait faire attention à ne pas paniquer avec la pluie, mais mon rythme était bon. J’ai vraiment apprécié la journée – le Mugello est magnifique », a déclaré Bagnaia après son troisième succès au sprint de la saison.

« Travail fait aujourd’hui ! », a-t-il ajouté.

Maintenant, il part à la recherche d’une troisième victoire sur une piste où il a gagné il y a 12 mois.

