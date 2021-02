Le Premier ministre italien désigné, Mario Draghi, a obtenu samedi le soutien préliminaire de deux parties clés pour former un nouveau gouvernement qui décidera comment dépenser plus de 200 milliards d’euros (240 milliards de dollars) en fonds de l’Union européenne pour aider à relancer l’économie italienne ravagée par la pandémie.

Le mouvement populiste 5 étoiles et la Ligue de droite ont tous deux manifesté leur soutien à un gouvernement dirigé par Draghi, affirmant qu’ils étaient prêts à mettre de côté les rivalités amères pour le bien du pays et à accroître le potentiel d’un gouvernement d’unité nationale à large assise. .

Draghi, 73 ans, l’ancien président de la Banque centrale européenne a achevé cette semaine une première série de pourparlers avec les partis politiques. Un autre tour est prévu au début de la semaine prochaine sur les ministres potentiels du Cabinet et une synthèse de Draghi de sa vision pour le nouveau gouvernement. Il devrait également rencontrer des syndicats, des groupes de pression d’affaires et d’autres membres de la société civile.

Le président italien a fait appel à Draghi cette semaine pour former un gouvernement après la démission de l’ex-Premier ministre Giuseppe Conte, qui a perdu le soutien d’un petit mais important parti de la coalition. Avant samedi, Draghi avait déjà aligné le soutien du Parti démocrate, Forza Italia de l’ancien premier ministre Silvio Berlusconi, Italy Live de l’ancien premier ministre Matteo Renzi et du petit parti Free and Equal.