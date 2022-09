L’Italien Berlusconi pense qu’il peut aider à résoudre la crise ukrainienne

L’ancien Premier ministre a déclaré que lui et l’ex-chancelière allemande Merkel pourraient servir de médiateurs

Les tentatives occidentales pour forcer la Russie à changer de cap concernant l’Ukraine avec des sanctions économiques se retournent contre lui, a déclaré l’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi. Le conflit doit être résolu par la diplomatie, a-t-il ajouté, s’offrant lui-même et l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel comme médiateurs potentiels.

Berlusconi, qui brigue actuellement un siège au Sénat italien, a offert ses services diplomatiques mercredi soir dans l’émission télévisée Porta a Porta.

Évoquant la situation en Ukraine, il a affirmé que la Russie ne se laisserait pas influencer par les sanctions des États-Unis et de ses alliés. La récente initiative du G7 visant à imposer un plafonnement des prix du pétrole russe échouera également, car il y aura une forte demande de brut russe dans des pays comme la Chine et l’Inde, a-t-il ajouté.

Berlusconi a déploré le fait que la Russie soit poussée à s’allier à la Chine, alors que son rêve est de voir un jour la Russie devenir membre de l’UE.

L’animateur Bruno Vespa a demandé si Berlusconi pouvait tirer parti de sa relation personnelle avec le président russe Vladimir Poutine. Le politicien a déclaré que les hostilités en Ukraine devaient se terminer par la diplomatie, donc quelqu’un devra éventuellement être le médiateur entre Poutine et le président ukrainien Vladimir Zelensky.

« Il y a une personne qui pourrait faire ça à ma place ou avec moi. C’est l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel. il a dit. “Avec Merkel, je sens que je pourrais essayer de servir de médiateur et de mettre fin au conflit entre l’Ukraine et la Russie.”

Berlusconi a servi quatre mandats à la tête du gouvernement italien entre 1994 et 2011 et a eu plusieurs réunions avec Poutine. Les deux politiciens ont développé des relations amicales et maintenu des contacts personnels bien après la fin du mandat de Berlusconi en tant que Premier ministre.

Le politicien chevronné dirige le parti de centre-droit Forza Italia. Il a annoncé son intention de se présenter au Sénat en août, après qu’une crise gouvernementale a entraîné la dissolution du Parlement et des élections anticipées, prévues pour le 25 septembre.