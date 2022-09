L’Italien Berlusconi courtise TikTok avec une blague sur lui-même

Il a raconté l’histoire classique d’un politicien prétendant être le plus intelligent d’Europe avant de sauter d’un avion avec un sac à dos

Le politicien italien vétéran Silvio Berlusconi a lancé sa chaîne officielle TikTok. L’ancien Premier ministre, actuellement candidat à un siège au Sénat, a interpellé le jeune public de la plateforme avec une vieille blague d’autodérision.

La première vidéo TikTok de Berlusconi jeudi était un discours de bienvenue et a rapidement enregistré des millions de vues, selon les médias italiens. Dans le second, il a célébré l’enthousiasme du public et a raconté une histoire humoristique, sans doute pour détendre l’atmosphère.

Il s’agissait d’un groupe de personnalités publiques, y compris lui-même, piégé dans un avion sur le point de tomber et de s’écraser et manquant d’un parachute pour sauver chaque personne à bord. Les passagers se sont précipités pour réclamer l’engin par le mérite de leur supériorité, la plaisanterie est allée.

Le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine ont prétendu être les individus les plus puissants de l’Ouest et de l’Est respectivement, avant de saisir des parachutes et de sauter. Berlusconi a déclaré qu’il était le politicien le plus intelligent d’Europe avant de faire de même. Les deux dernières personnes à bord étaient le pape François et son jeune assistant.

Le chef de l’église catholique a proposé de rester parce que, dit-il, c’était un vieil homme qui avait une belle vie et n’avait pas peur de mourir. Mais son jeune compagnon a déclaré qu’ils n’avaient pas à s’inquiéter tous les deux car “le politicien le plus intelligent d’Europe vient de prendre mon sac à dos” par erreur.

Après avoir livré la punchline, Berlusconi a appelé les électeurs à “essayer de mettre un parachute sur l’Italie” lors des prochaines élections anticipées plus tard ce mois-ci. Le poids lourd politique controversé de 85 ans, qui dirige le parti libéral-conservateur Forza Italia, a annoncé son ambition de devenir sénateur le mois dernier.

La blague sur “la personne la plus intelligente” ne pas dire que le vrai parachute est assez ancien et peut présenter n’importe quelle personnalité publique comme crosse, selon les préférences de celui qui le raconte. Berlusconi aime apparemment la variante d’autodérision et utilise la routine depuis un certain temps, par exemple lors d’une visite en Allemagne en 2009.