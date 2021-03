Les unités de soins INTENSIFS à Bergame sont pleines alors que la ville italienne continue de faire face à une troisième vague de Covid après que le pays a snobé le vaccin AstraZeneca.

Aujourd’hui marque le premier anniversaire de la journée, un convoi de camions de l’armée est entré dans la ville pour enlever des dizaines de cercueils accumulés dans les églises et les chapelles alors qu’ils dépassaient la capacité maximale – un instantané saisissant de la puissance indomptée du virus.

🦠 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour…

Maintenant, 12 mois plus tard, la ville est toujours ravagée par le virus mortel et est de retour en lock-out, le maire Giorgio Gori affirmant qu’elle n’a laissé personne indemne.

« Il n’y a pas une seule personne à Bergame qui n’ait eu à dire au revoir à un être cher », a-t-il déclaré à Reuters.

Des milliers de villes ont gardé une minute de silence aujourd’hui alors que l’Italie pleurait ses victimes de la pandémie, le Premier ministre Mario Draghi rendant hommage à Bergame – un épicentre de la première vague destructrice de la maladie il y a un an.

« Le respect que nous devons à ceux qui nous ont quittés doit nous donner la force de reconstruire le monde dont ils rêvaient pour leurs enfants et petits-enfants », a déclaré Draghi, s’exprimant dans un « bois du souvenir » créé comme un monument vivant aux morts en un parc local.

Les images du convoi de l’armée serpentant sur les routes de Bergame le 18 mars 2020, après que son nombre de morts ait atteint des sommets tels que les cercueils ont dû être transportés parce que ses cimetières et ses crématoriums étaient pleins restent l’une des images les plus déchirantes du pandémie, en une année qui en a vu beaucoup.

Pour Bergame, cependant, le convoi de l’armée était la première preuve du bilan démesuré des premières semaines de l’épidémie sur ce qui allait devenir la province la plus durement touchée de la région de Lombardie.

Au 18 mars 2020, l’Italie avait enregistré 2978 décès, dont près de 2000 en Lombardie.

À la fin du mois de mars, la province de Bergame avait enregistré une augmentation de 571% des décès, par rapport à la moyenne mensuelle sur cinq ans, la plus forte augmentation en Italie et l’une des plus importantes augmentations localisées du taux de mortalité en Europe.

L’Italie a connu le septième plus grand nombre de morts au monde, avec plus de 100 000 décès liés à Covid signalés.

Cela comprend 670 à Bergame et environ 1 600 dans la province environnante.

Gori pense que le nombre réel dans sa ville était beaucoup plus élevé car très peu de personnes ont été testées pour le virus au début.

Comme une grande partie de l’Italie, Bergame est à nouveau bloquée pour tenter de contenir une troisième vague Covid qui a vu mercredi un record de 324 personnes admises en soins intensifs dans tout le pays.

Soucieux de mettre fin à la crise sanitaire, Draghi a déclaré que la campagne de vaccination en cours en Italie était une priorité et a promis que les vaccinations se poursuivraient sans entrave quelle que soit la décision prise par l’Agence européenne des médicaments (EMA) concernant le vaccin AstraZeneca.

L’Italie, comme plusieurs pays européens, a suspendu l’utilisation des vaccins AstraZeneca en raison des craintes de caillots sanguins, même si les régulateurs disent que c’est sûr.

Cela vient après que l’image déchirante d’une jeune propriétaire de restaurant avec sa tête dans ses mains ait été adoptée comme symbole de la colère de l’Italie face à un autre verrouillage.

Camilla Moccia, 22 ans, a été contrainte de fermer sa trattoria juste à l’extérieur de Rome dimanche soir au milieu de la troisième vague italienne de Covid.

Après avoir été verrouillé à Noël et au Nouvel An, les restrictions en Italie ont été assouplies, permettant aux bars et restaurants dans les «zones jaunes» de servir les clients aux tables et aux comptoirs jusqu’à 18 heures.

Mais l’arrivée de la variante britannique a provoqué une augmentation des cas de coronavirus, conduisant à un autre verrouillage sévère.

Les deux tiers du pays, y compris Milan et Rome, ont été invités à rester chez eux du lundi au moins à Pâques, obligeant les propriétaires de restaurants et de bars à fermer à nouveau dimanche.

La photo de Camilla, prise par sa mère, est devenue virale en quelques minutes et est apparue sur de nombreuses pages en Italie hier.

Mme Moccia a déclaré que son restaurant, le Bistrot della Pasticciona, devenait un succès avant d’être fermé par le premier verrouillage l’année dernière.

Elle a ajouté: « C’est une situation insoutenable et ça dure depuis un an maintenant ».

Le dernier verrouillage devrait frapper durement l’économie italienne, les cafés, restaurants et hôtels devant perdre 5 milliards d’euros d’ici Noël.

L’Italie a été l’un des pays les plus touchés lors de la première vague de la pandémie et a le deuxième plus grand nombre de morts en Europe avec Covid-19, derrière la Grande-Bretagne.

Mais avec la baisse des nouveaux cas et des décès au cours de la nouvelle année, il y avait un optimisme quant au redémarrage de l’économie italienne.

En plus des bars et des restaurants, des attractions touristiques telles que le Colisée et le Vatican ont été rouvertes aux visiteurs.

Mais avec les nouveaux cas remontant à plus de 21 000 et plus de 500 décès quotidiens, les deux tiers du pays ont été contraints de se retrouver au plus haut niveau de verrouillage.

Leur décision d’arrêter l’utilisation du vaccin AstraZeneca pourrait également aggraver la situation.

Avant de suspendre l’utilisation du jab AstraZeneca, l’Italie avait du mal à vacciner sa population.

Seulement 6,7 millions de doses ont été administrées à ce jour, dans un pays de plus de 60 millions d’habitants.

Le Premier ministre du pays a averti que l’Italie était confrontée à une situation similaire à celle de l’année dernière, alors qu’elle était l’épicentre de Covid en Europe.

«Plus d’un an après le début de l’urgence sanitaire, nous sommes malheureusement confrontés à une nouvelle vague d’infections», a déclaré le Premier ministre Mario Draghi.

«Le souvenir de ce qui s’est passé au printemps dernier est vivant et nous ferons tout pour éviter que cela ne se reproduise.»