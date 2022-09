L’Italie vire à droite alors que les électeurs récompensent le parti de Meloni – Kelowna Capital News

Un parti aux racines néo-fascistes a remporté le plus de votes lors des élections nationales italiennes, ouvrant la voie lundi à des pourparlers pour créer le premier gouvernement d’extrême droite du pays depuis la Seconde Guerre mondiale avec Giorgia Meloni à la barre en tant que première femme premier ministre d’Italie. .

Le virage de l’Italie vers l’extrême droite a immédiatement modifié la géopolitique de l’Europe, plaçant les Frères d’Italie d’extrême droite eurosceptiques en position de diriger un membre fondateur de l’Union européenne et sa troisième économie. Le changement en Italie fait suite à une victoire similaire de la droite en Suède et aux récents gains de l’extrême droite en France et en Espagne.

Les dirigeants de droite à travers l’Europe ont immédiatement salué la victoire de Meloni, 45 ans, comme l’envoi d’un message historique et nationaliste à Bruxelles, tandis que la gauche italienne a mis en garde contre des “jours sombres” et s’est engagée à maintenir l’Italie au cœur de l’Europe.

Les résultats quasi définitifs de lundi ont montré que la coalition de centre-droit avait obtenu 44 % des voix au Parlement, les Frères d’Italie de Meloni arrachant 26 % lors de sa plus grande victoire en une décennie d’ascension fulgurante. Ses partenaires de coalition se sont partagé le reste, le parti de la Ligue anti-immigrés dirigé par Matteo Salvini remportant 9% et le plus modéré Forza Italia de l’ex-Premier ministre Silvio Berlusconi remportant environ 8% des voix.

Le Parti démocrate de centre-gauche et ses alliés avaient environ 26 % de soutien, tandis que le Mouvement 5 étoiles populiste – qui avait été le plus gros suffrage lors des élections législatives de 2018 – a vu sa part des voix réduite de moitié à 15 % cette fois-ci.

La participation a atteint un creux historique de 64 %. Les sondeurs ont suggéré que les électeurs sont restés chez eux en signe de protestation, désenchantés par les accords en coulisses qui avaient créé les trois derniers gouvernements et le mélange de partis dans le gouvernement d’union nationale sortant du premier ministre Mario Draghi.

Meloni, dont le parti trouve ses origines dans le Mouvement social italien néo-fasciste d’après-guerre, a tenté de donner un ton unificateur dans un discours de victoire tôt lundi, notant que les Italiens avaient enfin pu déterminer leurs dirigeants.

« Si nous sommes appelés à gouverner cette nation, nous le ferons pour tout le monde. Nous le ferons pour tous les Italiens et nous le ferons dans le but d’unir le peuple », a déclaré Meloni. “L’Italie nous a choisis. Nous ne le trahirons pas.

Alors que le centre-droit a été le grand vainqueur, la formation d’un gouvernement est encore dans quelques semaines et impliquera des consultations entre les chefs de parti et avec le président Sergio Mattarella. En attendant, Draghi reste dans un rôle de gardien.

Les élections, qui ont eu lieu six mois plus tôt après l’effondrement du gouvernement de Draghi, sont intervenues à un moment crucial pour l’Europe alors qu’elle fait face à la guerre de la Russie en Ukraine et à la flambée des coûts de l’énergie qui a frappé les Italiens ordinaires ainsi que l’industrie.

Un gouvernement dirigé par Meloni devrait en grande partie suivre la politique étrangère actuelle de l’Italie, y compris sa position pro-OTAN et son ferme soutien à l’approvisionnement de l’Ukraine en armes pour se défendre contre l’invasion de la Russie, même si ses alliés de la coalition adoptent un ton différent.

Berlusconi et Salvini ont tous deux des liens avec le président russe Vladimir Poutine. Alors que tous deux se sont éloignés de son invasion de l’Ukraine, Salvini a averti que les sanctions de l’UE contre Moscou nuisaient à l’industrie italienne. Berlusconi a même excusé l’invasion de Poutine comme un événement imposé par les séparatistes pro-Moscou dans le Donbass.

Un changement plus important et susceptible de provoquer des frictions avec d’autres pays de l’UE est susceptible de se produire en raison de la migration. Meloni a appelé à un blocus naval pour empêcher les bateaux de migrants de quitter les côtes nord-africaines et a proposé de filtrer les demandeurs d’asile potentiels en Afrique, pas en Europe.

Salvini a clairement indiqué qu’il souhaitait que la Ligue reprenne le poste de ministre de l’Intérieur, où il avait autrefois imposé une politique anti-migrants dure. Mais il pourrait être confronté à un défi de leadership interne après que la Ligue ait subi un résultat abyssal de moins de 10%, le parti de Meloni surpassant la Ligue même dans son bastion du nord-est.

Salvini a reconnu que la Ligue avait été punie pour ses alliances gouvernementales avec les 5 étoiles, puis Draghi, mais a déclaré après le vote : “C’est une bonne journée pour l’Italie car elle a cinq ans de stabilité devant elle.”

Sur les relations avec l’UE, les analystes notent que malgré toute sa rhétorique eurosceptique, Meloni a modéré son message pendant la campagne et a peu de marge de manœuvre, compte tenu de la manne économique que l’Italie reçoit de Bruxelles en fonds de récupération des coronavirus. L’Italie a obtenu 191,5 milliards d’euros, la plus grosse partie du plan de relance de 750 milliards d’euros de l’UE, et est liée par certaines étapes de réforme et d’investissement qu’elle doit franchir pour tout recevoir.

Cela dit, Meloni a critiqué la récente recommandation de l’UE de suspendre 7,5 milliards d’euros de financement à la Hongrie en raison de préoccupations concernant un recul démocratique, défendant le Premier ministre autocratique Viktor Orban en tant que leader élu dans un système démocratique.

Le directeur politique d’Orban, Balazs Orban, a été parmi les premiers à féliciter Meloni. “En ces temps difficiles, nous avons plus que jamais besoin d’amis qui partagent une vision et une approche communes des défis de l’Europe”, a-t-il tweeté.

La dirigeante d’extrême droite française Marine Le Pen a également félicité Meloni pour avoir « résisté aux menaces d’une Union européenne antidémocratique et arrogante ».

Santiago Abascal, le chef du parti d’opposition d’extrême droite espagnol Vox, a tweeté que Meloni “a montré la voie à une Europe fière et libre de nations souveraines qui peuvent coopérer au nom de la sécurité et de la prospérité de tous”.

Meloni est présidente du groupe de droite des conservateurs et réformistes européens au Parlement européen, qui rassemble ses frères d’Italie, le parti nationaliste polonais Droit et Justice, l’extrême droite espagnole Vox et les démocrates suédois de droite, qui viennent de gagner gros là-bas. sur une plate-forme de répression du crime et de limitation de l’immigration.

“La tendance apparue il y a deux semaines en Suède s’est confirmée en Italie”, a reconnu le chef du Parti démocrate Enrico Letta, qualifiant lundi de “triste jour pour l’Italie, pour l’Europe”.

« Nous nous attendons à des jours sombres. Nous nous sommes battus de toutes les manières pour éviter ce résultat », a déclaré Letta lors d’une sombre conférence de presse. Tout en reconnaissant que l’avenir du parti nécessitait réflexion, il a juré : “(Le Parti démocrate) ne permettra pas à l’Italie de quitter le cœur de l’Europe”.

Thomas Christiansen, professeur de sciences politiques à l’Université Luiss de Rome et rédacteur en chef du Journal of European Integration, a noté que l’Italie a pour tradition de poursuivre une politique étrangère et européenne cohérente qui dépasse les intérêts des partis individuels.

“Tout ce que Meloni pourrait faire devra être modéré par ses partenaires de la coalition et en fait avec le consensus établi de la politique étrangère italienne”, a déclaré Christiansen.

Meloni vante fièrement ses racines en tant que militante du Mouvement social italien néo-fasciste, ou MSI, qui a été formé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec les restes des partisans fascistes de Mussolini. Meloni a rejoint en 1992 à l’âge de 15 ans.

Pendant la campagne, Meloni a été forcée de réagir après que les démocrates ont utilisé les origines de son parti pour dépeindre Meloni comme un danger pour la démocratie.

“La droite italienne a remis le fascisme à l’histoire depuis des décennies, condamnant sans ambiguïté la suppression de la démocratie et les lois anti-juives ignominieuses”, a-t-elle déclaré dans une vidéo de campagne multilingue.

—Nicole Winfield, Frances D’emilio et Giada Zampano, The Associated Press

Italie