L’Italie victorieuse revient à la maison pour chanter les fans après la victoire à l’Euro 2020

L’équipe italienne est rentrée chez elle en triomphe lundi après avoir battu l’Angleterre lors de tirs au but tendus pour remporter l’Euro 2020 à Wembley, plongeant le pays hôte dans le désespoir et prolongeant son attente de 55 ans pour un deuxième titre majeur. Giorgio Chiellini, le capitaine italien de 36 ans, et l’entraîneur Roberto Mancini ont soulevé le trophée étincelant après l’atterrissage de l’avion de l’équipe à Rome quelques heures seulement après la victoire à Londres dimanche soir. Il y avait de l’exaltation parmi un groupe qui s’est levé tôt – ou ne s’est jamais couché – pour saluer les Azzurri à leur retour dans la capitale italienne, scandant « Nous sommes les champions d’Europe ! » devant Chiellini portant une couronne.

Les hommes de Mancini se sont remis du choc d’avoir encaissé le but le plus rapide de tous les temps lors d’une finale de Championnat d’Europe pour égaliser et ont gardé leur sang-froid pour remporter une victoire 3-2 en tirs de barrage après un match nul 1-1 après prolongation, provoquant des scènes de délire de la part des la petite poche des fans italiens à Wembley.

Les trois joueurs anglais – Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka – qui ont manqué les pénalités ont été soumis à un flux d’abus raciaux en ligne de la part de leurs supporters et d’autres.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a mené la condamnation des « abus effroyables », déclarant : « Cette équipe d’Angleterre mérite d’être saluée en tant que héros.

C’est la deuxième fois que l’Italie est sacrée championne d’Europe et marque un revirement remarquable sous Mancini après que l’équipe n’a même pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2018 en Russie.

Ils ont été invités à rencontrer lundi soir le Premier ministre Mario Draghi ainsi que le président Sergio Mattarella, qui était lui-même à Wembley pour assister au match.

JOIE EN ITALIE

Pour l’Angleterre, l’échec au point de penalty a prolongé leur triste record de tirs au but et a laissé les hôtes attendre désespérément un autre trophée majeur après la Coupe du monde 1966 qu’ils ont remportée à domicile.

Mais en Italie, les fans se sont répandus dans les rues de Milan à Palerme pour célébrer le triomphe de leur équipe, écartant les pensées de la pandémie de coronavirus qui a frappé la nation.

« Fantastique », s’est enthousiasmé Gabriele Panini à Rome dimanche soir, portant une perruque aux couleurs du drapeau italien.

« Malheureusement nous avons souffert au début mais nous avons suivi notre propre chemin, nous avons gagné ! »

Un Mancini ravi a déclaré: « Les gars étaient merveilleux, je ne sais pas quoi dire de plus. »

Il a ajouté : « Nous avons bien fait. Nous avons tout de suite encaissé un but et nous avons eu du mal, mais ensuite nous avons dominé le match. »

Une foule de plus de 67 000 fans, principalement anglais à Wembley, a été poussée dans un état de fièvre par des interprétations entraînantes de « Three Lions » et « Sweet Caroline » avant le coup d’envoi.

L’équipe du sélectionneur anglais Gareth Southgate s’est précipitée hors des blocs et a pris l’avantage dès la deuxième minute lorsque le défenseur Luke Shaw a terminé calmement au deuxième poteau après un centre invitant de Kieran Trippier.

L’Italie s’est renforcée au fil du match et a égalisé à 23 minutes de la fin lorsque Leonardo Bonucci a envoyé le ballon dans le filet à bout portant.

Avec quatre minutes restantes du temps normal, un envahisseur de terrain a arrêté l’action et les stewards ont eu du mal à le rattraper, ajoutant à un sentiment de chaos dans le stade après que des fans sans billet se soient introduits plus tôt.

Les prolongations se sont terminées sans but malgré une rafale de remplacements poussant le match dans un drame de tirs de barrage.

Southgate a joué en envoyant des remplaçants tardifs Rashford et Sancho spécifiquement pour leurs prouesses à tirer des pénalités, mais les deux ont raté.

« C’est ma responsabilité. J’ai choisi les gars pour prendre les coups. J’ai dit aux joueurs que personne n’est seul dans cette situation », a déclaré Southgate, qui a lui-même raté un penalty lors de la demi-finale de l’Euro 96 contre l’Allemagne.

Il a déclaré que l’abus racial des joueurs était « impardonnable ».

FRANÇAISE DES VENTILATEURS

L’atmosphère autour de Wembley était frénétique pendant la préparation du match et des images publiées sur les réseaux sociaux montraient des centaines de supporters se battant pour franchir les files d’intendants et de policiers, certains pouvant se frayer un chemin à travers les cordons de sécurité et d’autres escaladant les murs.

Une autre vidéo semblait montrer de violents affrontements entre fans à l’intérieur même de Wembley.

La police métropolitaine de Londres a déclaré avoir procédé à 49 arrestations et que 19 officiers avaient été blessés lors de la gestion de la finale.

À Rome, certains fans italiens avaient les yeux larmoyants lundi après avoir fait la fête en fin de soirée, en commandant des doubles expressos pour se ressourcer.

« Ce fut une vraie satisfaction, une grande émotion », a déclaré Mario Castellini, gérant d’un bar du centre historique de la capitale.

Le marchand de légumes Matteo Falovo a parlé pour beaucoup lorsqu’il a déclaré qu’après 17 mois de coronavirus, qui a durement touché l’Italie, cela avait été « un plaisir de pouvoir penser à autre chose ».

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici