L’Italie va quitter la Ceinture et la Route chinoise (ministre des Affaires étrangères)

Antonio Tajani a déclaré que la Première ministre Giorgia Meloni avait informé Pékin de l’intention de Rome de se retirer de l’accord.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a informé la Chine que son pays quitterait l’initiative « la Ceinture et la Route » menée par Pékin, a révélé le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du pays, Antonio Tajani. De hauts responsables italiens, dont Meloni, ont lancé cette idée à plusieurs reprises au cours des derniers mois.

Dans une interview accordée mercredi à Fox News, Tajani a déclaré que Meloni avait « J’ai parlé à la Chine des projets de l’Italie de quitter la Route de la Soie », faisant référence au pacte mondial sur les infrastructures et les investissements par son nom non officiel. Le diplomate a expliqué que l’Italie se considérait avant tout comme un allié des États-Unis, ce qui ne l’empêche pas de maintenir le dialogue avec la Chine.

Le ministre a affirmé que l’adhésion de l’Italie à la BRI n’avait pas profité à Rome. Il a déclaré que le retrait devrait d’abord être soumis à l’examen du Parlement italien, mais a noté qu’il était sûr que la plupart des députés soutiendraient cette décision.

En savoir plus Un nouveau projet d’infrastructure pourrait remodeler le commerce entre l’Inde et le Moyen-Orient – ​​médias

Selon Tajani, l’Italie n’a encore fait aucune annonce officielle et n’a pas non plus officiellement communiqué sa décision finale à la Chine.

Le mois dernier, le ministère chinois des Affaires étrangères a critiqué « certaines forces » au sein du gouvernement italien suite aux commentaires selon lesquels Rome pourrait se retirer de l’initiative de Pékin, avertissant qu’un tel retrait irait à l’encontre « à contre-courant de la tendance de l’histoire. »

Cette déclaration intervient peu de temps après que le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a qualifié la décision du précédent gouvernement italien de rejoindre le réseau commercial international en 2019 de « « acte improvisé et atroce ».

EN SAVOIR PLUS: L’Italie regrette d’avoir rejoint le plan d’infrastructure chinois – ministre de la Défense

Le responsable avait alors révélé que le gouvernement italien essayait de trouver un moyen de se retirer de l’accord « sans nuire aux relations » avec Pékin.

Meloni elle-même a déclaré à Fox News en juillet que la participation de l’Italie à la Ceinture et la Route était un « paradoxe, » puisqu’il est le seul membre du G7 à avoir rejoint le pacte dirigé par la Chine. Le Premier ministre a ajouté que l’Italie déciderait de renouveler ou non son adhésion d’ici décembre de cette année.