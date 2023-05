L’Italie va dépenser 30 millions de dollars pour aider à protéger les emplois du remplacement de l’IA

Les régulateurs et les législateurs en Europe et ailleurs se demandent comment gérer l’IA à mesure qu’elle devient plus accessible dans tous les secteurs. Alors que les experts disent que la technologie ne remplacera pas les humains de si tôt, sa montée dans le courant dominant – y compris via le chatbot viral ChatGPT – a alimenté les inquiétudes quant à l’impact sur le marché du travail.

Alors que l’intelligence artificielle transforme les emplois dans le monde et que les travailleurs craignent pour leur avenir, l’Italie prévoit de dépenser près de 30 millions de dollars pour aider les gens à renforcer leurs compétences numériques, en particulier pour les postes menacés par l’automatisation et les avancées technologiques.

L’IA peut alimenter des robots qui aident à l’inventaire des entrepôts, accélèrent la production de vaccins et recréent des voix, soulevant des questions pour un large éventail de travailleurs, y compris les employés des épiceries et les acteurs de la voix.

Bien que le programme ne se concentre pas uniquement sur l’IA, il financera des entreprises et des organisations à but non lucratif pour des projets visant à former leurs travailleurs à l’utilisation des nouvelles technologies, ce qui pourrait impliquer la robotique, la science des données et l’intelligence artificielle.