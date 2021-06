L’Italie transformée cherche à surmonter l’échec de la Coupe du monde

En trois ans, l’Italie est passée d’un échec de qualification pour la Coupe du monde à une campagne de qualification parfaite pour le Championnat d’Europe. C’est une transformation qui est intervenue plus tôt que prévu sous la direction de l’entraîneur Roberto Mancini, qui a trouvé le bon mélange de jeunes joueurs et de vétérans pour créer de l’optimisme autour d’une équipe qui avait perdu toute confiance en elle.

« Il y a des équipes qui sont au-dessus de nous, mais nous ne nous sentons inférieurs à personne et nous voulons surprendre », a déclaré le vétéran défenseur Leonardo Bonucci. Actuellement, sur une série de 26 matches sans défaite – la deuxième plus longue séquence de l’histoire de l’équipe, derrière seulement 30 matchs de 1935 à 1939 sous Vittorio Pozzo – l’Italie a l’honneur d’accueillir le match d’ouverture du tournoi contre la Turquie le 11 juin. à Rome. La Suisse et le Pays de Galles sont également dans le groupe A avec les Azzurri.

QUI REGARDER

Alors que les avant-centres alternés Ciro Immobile et Andrea Belotti sont censés s’occuper du score, la force de l’Italie est son grand groupe d’ailiers et de milieux de terrain petits mais très efficaces. L’ailier gauche Lorenzo Insigne est considéré comme le joueur le plus talentueux d’Italie et son manque d’utilisation lors de l’échec de la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2018 – en particulier lorsqu’il a été mis sur le banc lors de la défaite en séries éliminatoires contre la Suède – a irrité les fans sans fin. De l’autre côté, Federico Chiesa, le fils de l’ancien attaquant italien Enrico Chiesa, tandis que Federico Bernardeschi reste une autre option forte en attaque. Ensuite, au milieu de terrain, les options sont infinies avec Nicolò Barella, Jorginho, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini et Matteo Pessina – ainsi que Marco Verratti et Stefano Sensi, si les blessures le permettent. Insigne, Verratti, Sensi, Barella et Chiesa mesurent tous 1,75 mètre (5 pieds 9 pouces) ou moins.

VIEILLE GARDE

Le capitaine Giorgio Chiellini et Bonucci sont les seuls membres de l’équipe avec plus de 100 apparitions. Aucun autre joueur appelé n’a même fait 50 apparitions. De plus, Chiellini et Bonucci restent des titulaires en défense, bien qu’ils aient désormais des renforts fiables dans le survivant du cancer Francesco Acerbi, Gianluca Mancini et Alessandro Bastoni – qui se sont établis à Lazio, Roma et Inter, respectivement. Le gardien de but record Gianluigi Buffon a pris sa retraite du football international après l’échec de la qualification pour la Coupe du monde. Il a été remplacé par Gianluigi Donnarumma, 22 ans.

CAS DE COVID

L’Italie a été durement touchée par le coronavirus. Mancini a dû entraîner des matchs à distance en novembre alors qu’il était en quarantaine après avoir été testé positif pour COVID-19, même s’il était asymptomatique. L’assistant nouvellement embauché Daniele De Rossi a été hospitalisé pendant plus d’un mois pour des symptômes de pneumonie après avoir été l’un des quatre membres du personnel à avoir contracté le virus lors des matches de qualification pour la Coupe du monde en mars. Plusieurs joueurs ont également lutté avec COVID-19, notamment Verratti, qui a été testé positif en janvier et en avril. Verratti s’est ensuite blessé au genou droit début mai, mais les médecins de l’équipe pensent qu’il peut revenir pendant le tournoi.

JOUEURS MANQUANTS

Outre Buffon, le plus grand nom manquant est celui de Mario Balotelli. Aujourd’hui âgé de 30 ans, l’attaquant qui a mené l’Italie à la finale de l’Euro 2012 joue pour Monza en Serie B après une série de problèmes sur et en dehors du terrain. Après des années d’absence de l’équipe nationale, Balotelli a été appelé lorsque Mancini a été embauché pour la première fois en 2018, mais s’est à nouveau égaré. « J’espérais qu’il serait fier de montrer qu’il pouvait redevenir le joueur qu’il avait montré qu’il pouvait être », a déclaré Mancini. «Malheureusement, Mario n’a pas fait grand-chose pour revenir à son plus haut niveau. Et cela reste une grosse déception. Un autre joueur clé manquant est le milieu de terrain de 21 ans Nicolò Zaniolo, qui s’est déchiré les ligaments des deux genoux lors de blessures distinctes l’année dernière et est toujours en convalescence.

CHANCES D’AVANCER

Quatre fois champion du monde, le seul titre de champion d’Europe de l’Italie est arrivé en 1968. Bien que les Azzurri ne soient pas l’un des grands favoris cette fois, ils devraient se qualifier pour les huitièmes de finale. Mancini, cependant, pense que l’Italie peut viser le titre, ce qui soulagerait l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie. « Nous voulons donner à toute la nation une raison de célébrer », a déclaré Mancini, « surtout compte tenu de ce que nous avons vécu au cours de la dernière année et demie. »

Euro 2020 : fiche Italie

Performances précédentes de l’euro: Neuf participations, lauréats 1968

Autres distinctions: Vainqueurs de la Coupe du monde 1934, 1938, 1982, 2006

Classement FIFA: 7

Surnom: Gli Azzurri

Entraîneur: Roberto Mancini

Joueurs vedettes: Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Ciro Immobile

Principaux clubs: Juventus, AC Milan, Inter Milan

Comment se sont-ils qualifiés: A remporté le Groupe J

Amicaux pré-Euro:

Italie 7 Saint-Marin 0 (28 mai)

Italie contre République tchèque (4 juin)

Effectif provisoire de 28 joueurs :

Gardiens de but: Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alex Meret (Naples), Salvatore Sirigu (Turin)

Défenseurs: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter Milan), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea/ENG), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain/FRA ), Gianluca Mancini (Roms), Leonardo Spinazzola (Roms), Rafael Toloi (Atalanta)

Milieu de terrain: Nicolo Barella (Inter Milan), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea/ENG), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter Milan), Marco Verratti (Paris) Saint-Germain/FRA)

Avant: Andrea Belotti (Turin), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Naples), Matteo Politano (Napoli).

(Avec entrées AFP)

