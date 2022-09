L’Italie tourne à droite avec Georgia Meloni de la FDI

Ambiance lors du rassemblement de Giorgia Meloni à Cagliari pour lancer sa campagne pour les prochaines élections générales italiennes à Cagliari le 02 septembre 2022 à Cagliari, Italie. Les Italiens se rendent aux urnes pour les élections générales du 25 septembre 2022. Emmanuelle Perrone | Getty Images Actualités | Getty Images

Les électeurs italiens se rendent aux urnes dimanche lors d’élections générales anticipées qui devraient voir un gouvernement dirigé par un parti d’extrême droite arriver au pouvoir, marquant un changement politique massif pour un pays déjà aux prises avec une instabilité économique et politique persistante. Les sondages antérieurs au 9 septembre (lorsqu’une période d’interdiction a commencé) ont montré qu’une coalition de droite remportait facilement la majorité des sièges dans les chambres basse et haute réduites du parlement. La coalition est dirigée par les Fratelli d’Italia (Frères d’Italie) d’extrême droite de Giorgia Meloni, et comprend trois autres partis de droite : Lega, sous Matteo Salvini, Forza Italia de Silvio Berlusconi et un partenaire de coalition plus mineur, Noi Moderati. Le parti des Frères d’Italie sort du lot et devrait recueillir la plus grande part des suffrages pour un seul parti. On le voit obtenir près de 25 % des voix, selon l’agrégateur de sondages Politiche 2022loin devant son plus proche allié de droite, la Lega, qui devrait recueillir environ 12 % des voix.

Giorgia Meloni, chef du parti de droite Fratelli d’Italia (Frères d’Italie) tient un drapeau national italien géant lors d’un rassemblement politique le 24 février 2018 à Milan, en Italie. Emmanuel Cremaschi | Getty Images

Au centre-gauche, le Parti démocrate dirigé par l’ancien Premier ministre Enrico Letta devrait gagner environ 21% et ses partenaires de la coalition (l’Alliance verte et de gauche, Plus d’Europe et Engagement civique) devraient tous gagner des parts à un chiffre très faibles du vote. L’élection anticipée fait suite à la démission du Premier ministre Mario Draghi en juillet, après qu’il n’ait pas réussi à unir une coalition politique agitée derrière ses politiques économiques.

Qui sont les ‘Frères d’Italie ?’

Une victoire électorale de Fratelli d’Italia pourrait voir la chef du parti, Giorgia Meloni, devenir la première femme Premier ministre d’Italie. Elle serait également la première dirigeante d’extrême droite depuis l’arrivée au pouvoir de Benito Mussolini en Italie il y a cent ans. Carlo Ciccioli, président de Fratelli d’Italia dans une région des Marches, dans l’est de l’Italie, a déclaré à CNBC que la popularité fulgurante du parti s’était “étendue au reste de l’Italie” et que le parti était prêt à gouverner. “En ce moment, nous sommes probablement le plus grand parti du pays – ce qui ne peut être confirmé que par le vote de dimanche, pas par des sondages. Pourquoi je pense que Fratelli d’Italia y parviendra ? Parce que notre leadership est un Giorgia Meloni est préparée à la fois culturellement et politiquement”, a-t-il déclaré à Joumanna Bercetche de CNBC. Le parti Fratelli d’Italia a été créé en 2012, mais a ses racines dans le mouvement néo-fasciste italien du XXe siècle qui a émergé après la mort du leader fasciste Mussolini en 1945. Après diverses itérations, un groupe comprenant Giorgia Meloni s’est séparé du parti People of Freedom (ou PdL) de Berlusconi pour lancer Fratelli d’Italia. Son nom fait référence aux premiers mots de l’hymne national italien. Le parti a gagné en popularité depuis lors et a maintenant dépassé le parti populiste Lega, après avoir sonné avec des sections du public préoccupées par l’immigration (l’Italie est la destination de nombreux bateaux de migrants traversant la Méditerranée), les relations du pays avec l’UE et le économie. Les analystes disent qu’une autre raison de la popularité du parti était sa décision de ne pas participer à la récente coalition élargie de Draghi. Cela a distingué Meloni “en tant qu’étranger au sein du système politique et a gagné en visibilité médiatique en tant que seule figure de l’opposition”, a déclaré le coprésident du cabinet de conseil en risques Teneo, Wolfango Piccoli, dans une note récente.

Racines et politiques

En termes de politique, Fratelli d’Italia a souvent été décrite comme “néo-fasciste” ou “post-fasciste”, sa politique faisant écho à la position nationaliste, nativiste et anti-immigration de l’ère fasciste italienne. Pour sa part, cependant, Meloni affirme avoir débarrassé le parti des éléments fascistes, affirmant cet été que la droite italienne avait “remis le fascisme à l’histoire depuis des décennies”. Pourtant, ses politiques sont pour le moins socialement conservatrices, le parti s’opposant au mariage homosexuel et promouvant les «valeurs familiales» traditionnelles, Meloni déclarant en 2019 que sa mission était de défendre « Dieu, la patrie et la famille ».

En ce qui concerne l’Europe, Fratelli d’Italia a renversé son opposition à l’euro, mais défend une réforme de l’UE afin de la rendre moins bureaucratique et moins influente sur la politique intérieure. Son projet est résumé dans l’un de ses slogans : “Une Europe qui fait moins, mais qui fait mieux”. Sur le plan économique, il s’est reporté à la position de la coalition de centre-droit selon laquelle le prochain gouvernement devrait réduire les taxes de vente sur certains biens pour atténuer la crise du coût de la vie, et a déclaré que l’Italie devrait renégocier ses fonds de relance Covid avec l’UE. Fratelli d’Italia a été pro-OTAN et pro-Ukraine et soutient les sanctions contre la Russie, contrairement à Lega qui est ambivalent à propos de ces mesures. Cependant, le parti s’est également montré amical envers l’un des principaux antagonistes de l’UE, le président hongrois Viktor Orban, soutenant le leader de l’homme fort après qu’une résolution du Parlement européen a décidé que la Hongrie ne pouvait plus être définie comme une démocratie. Les politiciens du centre-gauche craignent que les relations avec le reste de l’Europe ne changent sous un gouvernement dirigé par Meloni. Enrico Letta, le chef du Parti démocrate, a déclaré à Steve Sedgwick de CNBC que l’Italie avait deux options en ce qui concerne l’Europe : rester au sommet des économies et de la gouvernance, ou être “reléguée”. “[The] La première option est de conserver notre position en « première division ». La première division, c’est Bruxelles et l’Allemagne, la France, l’Espagne, les grands pays européens, les fondateurs, comme nous.[La]deuxième option est d’être relégué en deuxième division avec la Pologne et la Hongrie, en décidant de rester avec eux contre Bruxelles, contre Berlin, contre Paris et Madrid”, a-t-il déclaré lors du forum économique Ambrosetti début septembre. “Je pense que ce serait un désastre pour l’Italie de choisir la deuxième division”, a-t-il déclaré.

Meloni a été décrite comme une sorte de caméléon politique par certains, les analystes notant des changements dans sa position politique au fil du temps. “Il y a … une question sur qui Meloni dirigera le gouvernement : celui qui a fait l’éloge du Hongrois Viktor Orban ou celui qui a soutenu la position anti-russe de Mario Draghi ?”, a déclaré Wolfango Piccoli de Teneo dans une note plus tôt en septembre. “Le souverainiste qui a appelé à la sortie de l’Italie de l’euro ou le leader rassurant qui, pendant la campagne électorale, a adopté une ligne plus conventionnelle envers l’Europe ? Le populiste qui a promu l’idée d’un blocus naval en Méditerranée pour arrêter l’afflux illégal d’immigrants. . ou le politicien conservateur le plus responsable qui a parlé d’une solution européenne à ce problème ?”, a-t-il déclaré.