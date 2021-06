L’Italie tire de précieuses leçons de l’Euro lors d’une victoire à élimination directe contre l’Autriche

Appelez ça une peur. Appelez cela un voyant d’avertissement sur votre tableau de bord. Appelez cela un rappel de ne pas croire votre propre battage médiatique. Appelez cela une occasion d’évaluer ce qui ne va pas et ce qui doit être corrigé.

Appelez ça du foot. Parce que, comme le dit le cliché, chaque match commence à 0-0, vous avez la possibilité d’écrire votre propre histoire et ce qui s’est passé avant est largement hors de propos. À moins, bien sûr, que vous appreniez de vos luttes. Et l’Italie, malgré sa victoire 2-1 en prolongation pour battre l’Autriche, aura beaucoup à apprendre.

L’Autriche est entrée dans son huitième de finale de Wembley en tant qu’outsider après une phase de groupes qui les a vus battre l’équipe qu’ils étaient censés battre en Macédoine du Nord, perdre contre l’équipe qui devait les battre aux Pays-Bas et battre l’équipe qui était, soi-disant, proche de leur niveau, dans un play-off de facto pour la deuxième place contre l’Ukraine. Tarif largement « étudiant B », répondant aux attentes avec peu de choses à écrire.

Pourtant, ils ont combattu l’Italie jusqu’à la cinquième minute de prolongation et, sans deux appels VAR serrés (tous deux corrects, mais dans un univers sans VAR, qui sait?), auraient même pu avoir le meilleur d’eux. Comment? En appliquant les leçons des adversaires de l’Italie en phase de groupes, en ne faisant que mieux qu’eux, avec plus d’intensité et plus de nuance. Alors que la Turquie, la Suisse et le Pays de Galles avaient concédé la possession et défendu en profondeur, à la recherche d’opportunités de contre-attaque qui ne se sont jamais présentées, l’approche de l’Autriche était quelque peu différente. Eux aussi se sont installés en profondeur parfois, mais, en possession, ont été intelligents pour pousser vers le haut en tant qu’unité, en gardant le ballon (ce n’est pas une coïncidence si l’Italie n’a gagné la possession que de 52 à 48%) et en le faisant avec qualité grâce à Marcel Sabitzer. , Christoph Baumgartner et, lorsqu’il a rejoint une position large, David Alaba.

L’approche a pris Roberto Mancini quelque peu au dépourvu. Dans le troisième match de la phase de groupes, avec l’Italie déjà qualifiée, il avait reposé huit habitués. Dans ce match, il est allé avec le même XI qui avait l’air si bon dans les deux matches d’ouverture, à une exception près : Marco Verratti, qui n’avait pas été pleinement en forme au début du tournoi, a succédé à Manuel Locatelli. L’Italie a encore créé des occasions en première mi-temps – Ciro Immobile a frappé le poteau, Leonardo Spinazzola a eu quelques courses éblouissantes suivies de mauvaises finitions, Nicolo’ Barella a forcé un bon arrêt de Daniel Bachmann – mais l’Autriche n’a jamais semblé déconcertée.

L’ajout d’un autre meneur de jeu comme Verratti aux côtés de Jorginho aurait peut-être rendu l’Italie plus imprévisible, mais a plutôt ralenti le jeu de construction à trop d’occasions. D’autant plus que Baumgartner, Sabitzer et, occasionnellement, Florian Grillitsch sont entrés dans leur grill et les ont pressés avec une intensité que les Suisses et les Turcs ne pouvaient pas gérer plus tôt dans le tournoi. Les trois premiers – qui, en tant que groupe, ont eu une nuit creuse – ont fini par récupérer le ballon un peu plus tard, perdant le demi-pas d’espace qui fait parfois toute la différence entre un homme battu ou une passe décisive.

Mancini a tenu bon à la pause, ne faisant aucun changement et il y a eu une autre frayeur au début de la seconde mi-temps. Une erreur de Leonardi Bonucci a permis à Marko Arnautovic de s’échapper au but. L’attaquant qui a beaucoup voyagé est peut-être incohérent, mais lorsqu’il est à son jeu, il est aussi résistant aux chocs qu’une herbe envahissante et aussi léger sur les orteils qu’un danseur irlandais. Francesco Acerbi a bien fait de résister à sa panoplie de feintes et de shimmies, réagissant mais pas complètement mordant et ne s’éloignant jamais tout à fait et cela s’est terminé par une diagonale grattante.

Peu de temps après, le tir de Sabitzer avait les stigmates du but contre son camp après avoir été dévié par Bonucci, bien qu’il soit passé juste à côté du poteau. Puis est venu une tête d’Arnautovic qui a échappé à Gianluigi Donnarumma et a terminé dans le but, pour être refusé après une éternité VAR pour un hors-jeu serré. Malgré le repos, l’Italie s’essouffle. Verratti et Barella sont sortis, puis Locatelli et Matteo Pessina. Pourtant, le vent n’a pas tourné et, en fait, Pessina a failli donner un penalty après avoir fait tomber Stefan Lainer: sauvé par VAR, encore une fois, puisque Lainer était apparemment hors-jeu.

Alors que le match entrait dans les prolongations, c’était l’Autriche qui avait toute la confiance. Leur plan de match avait été validé. L’Italie était confrontée à des vérités nationales. Et le fait qu’à quelques minutes de la fin dans les 90, ils aient battu leur record de 47 ans pour la plus longue course sans encaisser de but n’allait pas être une grande consolation, s’ils n’arrangeaient pas les choses.

Mancini s’était tourné vers Andrea Belotti, alias « Il Gallo » ou le « Coq » et Federico Chiesa, le footballeur de sang bleu, dont le père, Enrico est l’un des plus grands italiens de tous les temps. Ils s’avéreraient être des changements critiques.

« Nous aurions peut-être pu marquer en première mi-temps, mais ensuite nous sommes allés à plat physiquement, donc si nous avons gagné, nous le devons aux gars qui sont entrés en jeu », a déclaré Mancini après le match. « Ils ont non seulement apporté de l’énergie, ils ont apporté la bonne mentalité et la bonne lecture du jeu. »

Cinq minutes après la prolongation, un ballon dangereux de Spinazzola, fiable et dangereux comme lors de ses précédents départs, trouvait Chiesa au deuxième poteau. Il l’a dirigé vers le bas, l’a contrôlé avec un pied et a terminé avec l’autre, le tout dans un mouvement rapide et continu. Ensuite, il a déclaré: « Je suis fier de la façon dont je suis resté calme et concentré sur le contrôle du ballon puis sur la finition. J’ai dû combattre l’instinct de le frapper la première fois et de le précipiter. »

Contrairement aux équipes italiennes du passé, ils ont continué, sachant qu’à 1-0, il vaut mieux essayer de marquer une seconde, que d’essayer de concéder l’égalisation. C’est un théorème simple étayé par des données – un peu comme la façon dont les équipes de la NFL devraient aller plus souvent qu’elles ne le font en réalité – mais aussi un théorème qui va à l’encontre de 100 ans de dogme du football, en particulier en Italie.





Et c’est tout à l’honneur de Mancini d’avoir réussi à changer cette mentalité. Effectivement, ils ont fait deux à la fin de la première période supplémentaire, Pessina passant le ballon devant Bachmann après une montée en puissance insistante. L’Autriche n’a pas cédé. Un tir vicieux du remplaçant Louis Schaub a forcé un excellent arrêt de Donnarumma et un autre remplaçant, Sasa Kalajdzic, en a retiré un lorsqu’il s’est faufilé au premier poteau, a tordu son cadre de 6 pieds 5 pouces dans le genre de position que vous vous attendriez à voir d’un contorsionniste du Cirque de Soleil et a pressé une tête devant Jorginho et Donnarumma sous un angle improbable.

Cela a fini par être un but de consolation et c’était le moins que l’Autriche méritait après une performance exceptionnelle. Pour l’Italie, c’était une confrontation avec la réalité. Comme Acerbi l’a dit après le match : « Nous avons reçu tellement d’éloges après les phases de groupes, que cela nous a peut-être affecté inconsciemment. La confiance est importante, mais vous devez obtenir juste ce qu’il faut. »

Quant à Mancini, le soulagement sur son visage était évident alors qu’il serrait dans ses bras son ami de longue date et ancien coéquipier, Gianluca Vialli, qui fait désormais partie du staff de la FA italienne.

« Nous savions que cela allait être difficile et ça l’était vraiment », a-t-il déclaré. « Peut-être, plus difficile encore que ce qui nous attend en quart de finale. »

Il saura ce qui l’attend dimanche soir, après que le Portugal affrontera la Belgique. Que l’adversaire soit effectivement plus coriace peut dépendre de ce qu’il a appris sur lui-même contre l’Autriche à Wembley.