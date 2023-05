L’Italie tient un sommet alors que le prix des pâtes monte en flèche | Nouvelles du monde

Le gouvernement italien a tenu un sommet jeudi pour discuter d’une crise frappant le cœur de la nation : la flambée des prix des pâtes.

Le ministre de l’Industrie, Adolfo Urso, a convoqué la réunion la semaine dernière après que les prix ont augmenté de plus du double du taux d’inflation national.

Selon son ministère, le coût des spaghettis et autres produits à base de pâtes a augmenté en glissement annuel de 17,5 % en mars contre une inflation à la consommation de 8,1 %. Et ce, malgré une baisse des prix du blé.

La réunion a réuni des représentants de l’industrie alimentaire et des groupes de défense des droits des consommateurs, et s’est engagé à surveiller le marché et à veiller à ce que les réductions des prix à la production soient répercutées sur les acheteurs.

La commission a déclaré que les prix « montraient déjà les premiers signes, quoique faibles, d’une [decrease]signe que dans les mois à venir, le prix des pâtes va baisser de manière significative. »

Il est difficile d’exagérer l’importance des pâtes en tant qu’aliment de base national : l’Italien moyen mange environ 23 kg de pâtes chaque année, ce qui équivaut à une portion de 60 g par jour.

De nombreux Italiens pensent que les prix sont artificiellement élevés. Le groupe de consommateurs Assoutenti rejette carrément la faute sur les épaules des producteurs de pâtes.

En savoir plus:

Plus de 150 personnes appartenant à la mafia la plus puissante d’Italie arrêtées

Un transport « record » de cocaïne retrouvé flottant au large des côtes

Une statue de sirène provocante fait des vagues dans une ville italienne

« Il n’y a aucune justification pour les augmentations autre que la pure spéculation de la part des grands groupes alimentaires qui veulent également compléter leurs budgets avec des bénéfices supplémentaires », a déclaré Furio Truzzi, président du groupe, au Washington Post.

« Les pâtes sont un aliment de base pour l’alimentation italienne. Augmenter leur prix reviendrait à augmenter le prix de l’épi de maïs pour les Américains », a-t-il déclaré.

D’autres, cependant, ont noté l’impact de la guerre en Ukraine sur les prix mondiaux du blé et ont déclaré que le prix de détail actuel des pâtes reflétait les coûts des intrants pour les producteurs il y a des mois.

« Les pâtes sur les étagères aujourd’hui ont été produites il y a des mois lorsque le blé dur [was] achetés à des prix élevés et avec des coûts énergétiques au plus fort de la crise », a déclaré Michele Crippa, professeur italien de sciences gastronomiques.

Francesco Mutti, directeur général de la société Mutti, qui fabrique de la sauce tomate pour les pâtes, a également repoussé les suggestions selon lesquelles l’industrie abusait des prix.

« Quand les prix augmentent, vous prenez sur vous le risque de perdre des parts de marché, et ce n’est bon pour personne. Quand on augmente les prix, on ne le fait pas à la légère », a-t-il déclaré à La Stampa.