L’Italie sur le point de devenir un leader d’extrême droite alors que le pays vote lors d’élections anticipées

Les Italiens se rendent aux urnes dimanche lors d’un vote national qui pourrait nommer la première femme Premier ministre du pays et le premier gouvernement dirigé par l’extrême droite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Après avoir remporté 4% des voix lors des élections de 2018, il a utilisé sa position d’opposition pour se lancer dans le courant dominant. Le parti des Frères d’Italie devrait obtenir dimanche la plus grande part des voix pour un seul parti. Sondages avant une panne d’électricité le 9 septembre a montré qu’il avait obtenu près de 25% des voix, loin devant son allié de droite le plus proche, Lega.

Formant une coalition avec Lega, sous Matteo Salvini, Forza Italia de Silvio Berlusconi et un partenaire de coalition plus mineur, Noi Moderati, il semble probable que l’alliance de droite gagnera le pouvoir à Rome. Le système uninominal à un tour compliqué de l’Italie récompense les coalitions et le Parti démocrate de centre-gauche n’a pas réussi à construire une alliance suffisamment large malgré un sondage à 21% en tant que parti unique.

Les bureaux de vote ont ouvert à 7 heures du matin, heure locale, et fermeront à 23 heures. Un scrutin de sortie est prévu à la clôture du scrutin, mais les premières projections pourraient ne pas arriver avant lundi matin. Atteindre un consensus politique et cimenter toute coalition pourrait alors prendre des semaines et un nouveau gouvernement pourrait n’arriver au pouvoir qu’en octobre.

Le titulaire Mario Draghi, un technocrate très apprécié qui a été chassé par des luttes intestines en juillet, a accepté de rester en tant que gardien. Les élections anticipées de dimanche ont lieu six mois avant leur date prévue.