L’Italie signe un accord pour envoyer des migrants en Albanie, un accord critiqué par les groupes de défense des droits

La Première ministre italienne Giorgia Meloni et son homologue albanais Edi Rama ont signé l’accord à Rome, le 6 novembre 2023.



Rome

CNN

—



L’Italie construira deux centres de détention en Albanie pour accueillir les migrants tentant de rejoindre ses côtes, a déclaré le Premier ministre. Géorgie Meloni a déclaré lundi, dans une tentative de contrôler chiffres de la migration qui ont presque doublé au cours de l’année qui a suivi son entrée en fonction.

Meloni a déclaré que les installations devraient ouvrir au printemps prochain et accueillir dans un premier temps 3 000 personnes. Une fois que les centres seront « pleinement opérationnels », Meloni a déclaré que son gouvernement espérait qu’ils pourraient accueillir jusqu’à 36 000 personnes par an.

Le parti d’extrême droite de Meloni, les Frères d’Italie, est confronté à une pression intérieure croissante car il n’a pas tenu sa promesse électorale de limiter l’immigration clandestine. Plus de 145 000 personnes ont atteint les côtes italiennes depuis janvier, contre 88 000 l’année dernière.

S’exprimant à Rome aux côtés de son homologue albanais Edi Rama, Meloni a salué l’accord comme un « accord européen » et une « solution innovante » visant à freiner l’augmentation des traversées de la mer Méditerranée depuis l’Afrique du Nord.

“L’immigration irrégulière massive est un phénomène auquel (…) les États membres de l’Union européenne ne peuvent pas faire face seuls”, a déclaré Meloni lors d’une conférence de presse conjointe avec Rama, ajoutant que “la coopération entre les États membres de l’UE et ceux qui sont, pour l’instant, non membres de l’UE, peut jouer un rôle décisif.

L’Albanie a obtenu le statut de candidat à l’Union européenne il y a près de dix ans, mais n’a pas encore rejoint le bloc. Cet accord marque la première fois qu’un pays de l’UE sous-traite ses procédures d’asile à un pays tentant de rejoindre ses rangs.

“Si l’Italie appelle l’Albanie, elle est là”, a déclaré Rama. “Nous sommes un Etat européen, mais il nous manque le ‘U’ devant, mais cela ne nous empêche pas d’être et de voir le monde en tant qu’Européens”, a-t-il déclaré.

Les centres seront construits dans les ports albanais de Shengjin et de Gjader et sont « en totale conformité avec l’Union européenne et le droit international », a déclaré Meloni.

Un centre sera utilisé pour traiter les migrants secourus par des bateaux en mer ; le second sera utilisé pour héberger les migrants remplissant les conditions requises pour demander l’asile dans l’UE. On ne sait pas exactement ce qui arrive à ceux qui ne remplissent pas les conditions requises, mais le gouvernement Meloni s’est concentré sur l’utilisation de la menace d’expulsion immédiate comme moyen de dissuader les migrants d’arriver sur les côtes italiennes.

L’expulsion immédiate n’est pas autorisée à l’intérieur de l’UE en raison des lois sur les droits de l’homme qui autorisent tous les arrivants à demander l’asile. L’Albanie n’étant pas membre de l’UE, ces règles ne s’appliqueront pas.

Alessandro Serrano/AFP/Getty Images Les migrants se rassemblent dans le port de l’île italienne de Lampedusa, en attendant d’être transférés vers le sud de l’Italie en septembre 2023.

Ce projet permettrait à l’Italie de contourner l’accord de Dublin, qui stipule que le premier pays dans lequel les migrants arrivent doit s’occuper d’eux et traiter leur dossier.

L’Italie fournira le personnel nécessaire pour traiter les demandes, mais l’Albanie fournira une police pour assurer la sécurité et la surveillance, a déclaré Meloni, ajoutant que les mineurs, les femmes enceintes et autres groupes vulnérables ne seraient pas envoyés en Albanie. Peu d’autres détails sur l’accord, y compris son coût, ont été révélés.

La Commission européenne a publié une réponse laconique mardi après-midi. « Nous sommes en contact avec les autorités italiennes car nous avons besoin de connaître les détails. Nous demandons à recevoir des informations détaillées sur ce type d’arrangement », a déclaré un porte-parole.

Cet accord fait écho à l’accord controversé du Royaume-Uni visant à envoyer des milliers de demandeurs d’asile vers Rwandaqui a été embourbé dans des contestations judiciaires depuis sa création.

Les groupes de défense des droits de l’homme et les politiciens de l’opposition ont décrié cette annonce. Le secrétaire du parti de gauche Plus d’Europe, Riccardo Magi, a écrit sur X que l’accord créerait un « Guantanamo italien ».

Dans une déclaration cinglante à CNN, l’International Rescue Committee (IRC) a condamné le plan de Rome, qui, selon lui, « porte un nouveau coup au principe de solidarité de l’UE ».

« Le projet du gouvernement italien de construire des centres d’accueil pour les réfugiés et les demandeurs d’asile en Albanie témoigne de l’attention disproportionnée qu’il porte à empêcher les gens d’arriver dans l’UE, plutôt qu’à créer des voies sûres et légales pour ceux qui cherchent refuge », a déclaré Susanna Zanfrini, IRC. Directeur pays Italie.

« De grandes questions planent sur l’application de la juridiction italienne en Albanie, car on ne sait toujours pas comment les personnes en déplacement pourraient accéder à l’asile et exercer leurs droits fondamentaux sur un territoire non membre de l’UE », a-t-elle ajouté.

Médecins sans frontières (MSF) a également réagi à cette annonce en comparant le mémorandum à d’autres investissements réalisés dans les pays de transit pour empêcher les personnes de partir chercher refuge contre la guerre, la famine et d’autres conflits.

“L’accord signé entre l’Italie et l’Albanie va plus loin que les accords de sous-traitance que le gouvernement italien ou les institutions européennes ont signés ces dernières années avec la Turquie, la Libye et la Tunisie”, a déclaré MSF dans un communiqué.

“Le manque d’accès au sol italien, la gestion extraterritoriale des demandes d’asile, l’application de procédures accélérées aux frontières et la détention de personnes dans un pays tiers représentent une nouvelle attaque contre le droit d’asile, tel qu’on l’entend aujourd’hui”, déclare MSF. déclaration ajoutée.

MSF, qui exploite un bateau de sauvetage dans la zone de recherche et de sauvetage entre la Libye, Malte et l’Italie, a également exprimé sa préoccupation quant au fait que l’envoi de navires transportant des migrants vers des ports éloignés mette ces personnes en danger.