L’Italie sévit contre les trafiquants de migrants à grande vitesse

MILAN – La police italienne a émis jeudi 18 mandats d’arrêt contre des Italiens et des Tunisiens accusés d’exploiter une route de trafic de migrants sur des bateaux à grande vitesse entre la côte tunisienne et les ports siciliens.

Des mandats d’arrêt ont été délivrés contre 11 Tunisiens et 7 Italiens. Ils font face à des accusations de trafic transfrontalier illégal de plus de cinq personnes, avec comme circonstance aggravante de traitement inhumain et de mise en danger de la vie de migrants et de crimes à but lucratif.