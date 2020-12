La première vague du coronavirus a pris le pays par surprise et a tué des dizaines de milliers de personnes. La deuxième vague a en quelque sorte pris le gouvernement par surprise et en a tué des milliers d’autres. Et les Italiens, désespérés pour l’arrivée du vaccin le mois prochain, ont eu du mal à mettre la main sur de simples vaccins contre la grippe ou à comprendre s’ils devront être à la maison – et rester à la maison – pour Noël.

Le projet a pris racine il y a environ trois semaines, lorsque M. Boeri a reçu un appel de Domenico Arcuri, le commissaire spécial de Rome pour l’urgence du coronavirus. M. Arcuri a expliqué, a-t-il dit, que bien que les hôpitaux et les gymnases vides soient les principaux points de vaccination, il serait également nécessaire de créer des pavillons extérieurs temporaires. Le programme de vaccination d’au moins 40 millions d’Italiens pour obtenir l’immunité collective durerait au moins un an et demi.

M. Boeri a immédiatement accepté de l’aider.

Comme beaucoup dans le nord de l’Italie, il a perdu des amis proches et sa famille à cause du coronavirus. Il a déclaré que si la pandémie a jeté un voile sur l’année et le pays, cela a fait briller encore plus les éclairs de générosité et de gentillesse, de professionnalisme et de sacrifice.

«Les démonstrations de générosité étaient magnifiques», a déclaré M. Boeri, ajoutant que le secteur bénévole dynamique de l’Italie «remplaçait parfois les lacunes de l’État». C’est dans cet esprit que lui et son équipe, qui n’ont reçu aucune compensation, ont travaillé. «C’était le moins que nous puissions faire.»

Lui et M. Arcuri ont convenu qu’ils avaient besoin d’une image unique et cohérente pour faire passer le mot et inspirer les gens à retrousser leur manche.