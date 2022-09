L’Italie se rend aux urnes alors que le pays devrait élire la première femme Premier ministre d’extrême droite | Nouvelles du monde

Les scrutins ont ouvert en Italie, le pays étant largement censé élire sa première femme Premier ministre d’extrême droite.

Giorgia Meloni, chef du parti d’extrême droite Frères d’Italie, devrait remporter le plus de sièges aux élections nationales de dimanche, puis former un gouvernement de coalition comprenant le parti Forza Italia de Silvio Berlusconi et le parti de la Ligue de Matteo Salvini.

Compte tenu du spectre politique fracturé du pays, aucun parti ne devrait remporter suffisamment de sièges pour gouverner seul, de sorte que les centristes de droite et de droite ont formé un pacte de campagne qui pourrait propulser Mme Meloni au pouvoir.

Cela ferait d’elle la première politicienne d’extrême droite à devenir chef du gouvernement dans un grande économie de la zone euro.

Qui est Giorgia Meloni ?





2:05

Qui est Giorgia Meloni ?



Le centre-gauche n’a pas accepté de faire équipe avec les populistes de gauche, ce qui les désavantage.

Il faudra peut-être un certain temps avant que l’on sache officiellement qui sera le prochain Premier ministre, le processus de formation d’une coalition devant durer au moins jusqu’à la mi-octobre.

Les élections devaient initialement avoir lieu au printemps 2023, date à laquelle le mandat de cinq ans du Parlement devait prendre fin.

Mais les dirigeants populistes ont vu le soutien de leurs partis baisser régulièrement à la fois dans les sondages d’opinion et dans diverses courses à la mairie et au poste de gouverneur depuis les dernières élections nationales de 2018.

En juillet, le chef du Mouvement cinq étoiles Giuseppe Conte, le chef de droite de la Ligue, M. Salvini, et l’ancien Premier ministre, M. Berlusconi, ont retiré leur soutien au Premier ministre Mario Draghi lors d’un vote de confiance.

Cela a déclenché la disparition prématurée du gouvernement de coalition de grande envergure et ouvert la voie à des élections anticipées.

L’ascension fulgurante de Mme Meloni dans les sondages d’opinion a rendu le trio de dirigeants populistes nerveux à l’idée d’attendre le printemps pour affronter les électeurs.

Ses Frères d’Italie, un parti aux racines néo-fascistes, a remporté un peu plus de 4 % aux élections de 2018. Mais de récents sondages indiquent que le parti pourrait obtenir jusqu’à 25% aux élections.

Image:

Matteo Salvini, Silvio Berlusconi et Giorgia Meloni au rassemblement de clôture de la coalition de centre-droit



Moins de législateurs et un système électoral déroutant

De nombreux législateurs ne seront pas réélus – quel que soit leur bilan législatif – simplement en raison des calculs entourant ce vote.

Depuis les dernières élections, une réforme a été votée visant à rationaliser le Parlement et à rendre son fonctionnement moins coûteux pour les contribuables.

A la chambre haute, le nombre de sénateurs passe de 315 à 200, tandis que la chambre basse des députés comptera 400 au lieu de 630.

L’Italie a également une loi électorale compliquée – quelque chose de largement accepté, y compris par les législateurs qui l’ont créée.

Sur le nombre total de sièges, 36 % sont déterminés par un système uninominal à un tour – celui qui obtient le plus de votes pour un district particulier l’emporte.

Les 64% restants des sièges sont répartis proportionnellement, sur la base de listes de candidats déterminées par les partis et leurs alliances.

Image:

Des affiches avec les noms des candidats sont placées dans un bureau de vote situé dans une école, à Rome. Photo : AP



Les politiciens ont assimilé la partie proportionnelle du système électoral à un jeu de flipper, notamment à la Chambre des députés.

Sous «l’effet flipper», un candidat qui, par exemple, est arrivé premier dans une circonscription spécifique pourrait voir un autre candidat qui a terminé deuxième ailleurs se déplacer soudainement vers sa circonscription, renversant le candidat en première place d’un siège.

Confus? Ainsi que de nombreux électeurs.

À l’exception des scrutins uninominaux à un tour, de nombreux Italiens votent essentiellement pour des alliances et des partis, pas pour des candidats, et n’ont pas leur mot à dire dans la détermination de leur représentant spécifique à la législature.